Les faltó el gol: partidazo de Boca y Defensa

Solamente le faltó el gol al partidazo que jugaron Boca y Defensa y Justicia en la Bombonera, con una larga serie de jugadas de alto riesgo, buena parte de ellas evitadas por los arqueros y tres que movieron los arcos al pegar en sus palos. Sergio (“Chiquito”) Romero sostuvo el empate para el conjunto Xeneize en el primer tiempo, etapa en la cual el equipo de Florencio Varela jugó mejor al fútbol, y Ezequiel Unsain, sin ponerse a la misma altura, respondió en el segundo tiempo. Con el reparto de puntos, Defensa, que llegó a los 13, alcanzó la punta junto a San Lorenzo, cumplida la sexta fecha de una Liga Profesional que muestra a 10 equipos separados por tres unidades, ya que Huracán, Talleres, Lanús y River aparecen como escoltas, con 12, Boca se encuentra detrás de ellos, con 11. y a continuación Newell’s, Belgrano y Central, 10.

La formación dispuesta por Hugo Ibarra, con tres delanteros, y dos mediocampistas para acompañarlos, no hizo más que abrirle la puerta a un juego de ida y vuelta frente a un rival ágil. De entrada avisó Guillermo Fernández, y no fue gol porque un defensor salvó en la línea, y la respuesta no se hizo esperar, con un par de situaciones, vía Gabriel Alanís y David Barbona, que evitó Sergio Romero, una de ellas con la ayuda de un palo. Pero hubo más, como un cabezazo de Nazareno Colombo, ante una mala salida del arquero, y otra jugada por arriba, a cargo de Luca Langoni, quien de cabeza levantó desde buena posición.

El partido se jugó de un arco al otro y el gol fue una amenaza en cada salida, sea de Boca como de Defensa. Tras una primera media hora que mostró al conjunto visitante con un mayor control de la pelota, los Xeneizes equilibraron en el último cuarto, aunque una salida rápida, y en el marco de una buena combinación, Nicolás Fernández fusiló a Romero, quien volvió a tapar. Con esto, y aunque Darío Benedetto movió el arco de Ezequiel Unsain, llegando a través de un gran gesto técnico a una pelota cruzada por Langoni, Defensa quedó más cerca de ponerse en ventaja que un Boca a quien el partido propuesto le achicó posibilidades, ya que no logró ocupar bien los espacios en terreno propio y cuando pasó al ataque dependió de arrestos individuales.

Las intenciones fueron las mismas en el segundo tiempo, de unos y otros. Santiago Solari llegó al fondo y cruzó un centro bajo que nadie pudo conectar, y a la vuelta Oscar Romero recibió en la puerta del área y sacó un zurdazo que pegó en el palo de la mano derecha del arquero. El desgaste los hizo bajar un cambio, y también perder un porcentaje en la precisión, aunque la apertura siguió latente. Con chances ciertas para cualquiera. Los técnicos movieron el banco de los suplentes, y con las variantes Boca se afirmó mejor, disponiendo de la pelota en una mayor proporción. Claro que Defensa, sin tener la iniciativa, complicaba las veces que pasaba la mitad del terreno. Como ninguno aceptó el empate, el gol sobrevoló hasta el final mismo.