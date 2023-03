Larreta anunció que elimina el impuesto a las tarjetas de crédito con fuertes críticas al Gobierno

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que eliminará el impuesto a las tarjetas de crédito que había aplicado para compensar la quita de recursos coparticipables por parte del Gobierno nacional.

Con fuertes críticas al presidente Alberto Fernández, Larreta dijo que enviarán un proyecto de ley a la Legislatura para derogar esa norma pese a que Nación aún no acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo intima a reintegrar los fondos que le redujera a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Larreta dijo que se había "comprometido a sacar el impuesto cuando el Gobierno devolviera los fondos", y si bien "no vemos ninguna perspectiva que el Gobierno cumpla" dijo que "tomé la decisión de sacar el impuesto a las tarjetas de crédito ya. Lo que me comprometo lo cumplo. Hoy mismo vamos a enviar un proyecto de ley para eliminar inmediatamente el impuesto y espero que los demás bloques acompañen esta ley de manera inmediata para que en el próximo resumen ya no figure más".

Recordó que "en diciembre la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que obliga al Gobierno a devolverle a la ciudad la coparticipación que nos sacaron", pero como el Gobierno nacional "eligió ignorar el fallo, no le gustó entonces no lo cumple. Es ir en contra del federalismo, viola todos los principios democráticos y republicanos de división de poderes".

Además indicó que tomaron la decisión tras observar "que no hay ninguna perspectiva que el Gobierno cumpla y se ratificó en el discurso del Presidente (en el Congreso) tratándonos como si fuéramos de otro país". "Ahí me quedó claro que nunca, definitivamente, van a acatar el fallo", agregó.

Previamente, y más en rol de precandidato a presidente por el PRO, reiteró que la gravedad de la crisis actual requiere que su resolución sea "urgente" y que "el Gobierno no sólo no presenta soluciones, sino no respeta la democracia ni la República".