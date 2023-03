“Temí por mi vida”: el duro relato de la abuela atacada

“Me dio miedo, mucho miedo. Estaba confundida, por un momento temí por mi vida”, confesó Estela, la jubilada de 73 años que sufrió una violenta caída de un micro en medio de un robo en La Plata. Aún cargada de angustia, y con un tono de voz cortado, la abuela de barrio Aeropuerto habló en exclusiva con EL DIA y relató lo que fue una pesadilla.

Tal como había informado este diario en su edición anterior, la jubilada cayó violentamente cuando un delincuente la empujó desde un colectivo de la línea Este, al suelo, para tratar de escaparse luego de sacarle un celular a un pasajero.

Estela, la mujer que sufrió el ataque, llevaba unos productos que le había regalado una amiga y se preparaba para bajar en 4 y 611, frente al Destacamento Policial Villa Elvira. “Venía de tomar un café con mi amiga. Estaba todo muy tranquilo, y me tomé el micro en 7 y 47 para ir a mi casa. Jamás pensé que me iba a pasar esto”, expresó.

Según su relato, “le costó entender qué sucedió” ya que de un momento a otro se vio tirada en la vereda y muy asustada. “Sentí el empujón y luego vi todo sangre. Me dio mucho miedo y encima debí esperar una hora la ambulancia”, contó, y además dijo: “Como no llegó nunca la ambulancia, le pedí a mi hijo que me venga a buscar. El joven que sufrió el robo se quedó conmigo mientras que el delincuente que me tiró se llevó su celular”, detalló.

Luego de la brutal secuencia, y según indicaron fuentes policiales, el ladrón escapó rumbo a unos monoblocks cercanos. Por su parte la damnificada -tras ser trasladada- debió ser atendida de urgencia en un centro de salud de la Región. La caída le provocó varios golpes y una fractura en el brazo derecho.

“Sufrí una fractura expuesta y debo ser operada inmediatamente”, reveló la jubilada que debió ser enyesada en su extremidad superior y contó estar “muy dolorida”.

En esta línea, agregó: “No me bastó el duro golpe, sino que ahora estoy luchando con el PAMI para que me cubra la operación. Trabajé durante años en medicina hospitalaria privada, así que conozco muy bien. Cuando quieren, pueden”, dijo resignada Estela.

La mujer contó que por estas horas busca ser intervenida en el Hospital Privado Sudamericano, ya que ahí se encuentra su médico de confianza. “No quiero que me opere un médico que no lo conozco”, sostuvo.

SEGUNDO SUSTO EN EL MICRO

La jubilada, que se rebusca aún la vida trabajando de acompañante terapéutico, reveló que es el segundo episodio de inseguridad que sufre a bordo del colectivo. “La primera vez me llevaron una cartera con toda mi documentación”, dijo.

“En aquella oportunidad no fue violento como este, pero si me sacaron todo sin darme cuenta”, agregó Estela que ayer -pocas horas después de lo sucedido- se animó a subir al transporte público para ir en busca de su medicación.

“Necesito reposar por orden del médico, pero no quería molestar a mi hijo y me volví a tomar el micro, el mismo, el Este. Antes de hacerlo miré para todos lados, me quedó el miedo de la caída”, contó Estela.

El feroz episodio de inseguridad le dejó el brazo inmóvil, y por este motivo la víctima lamentó lo que vivió: “La inseguridad está terrible, y si bien a mí no me robaron, me tocó la peor parte. Hace mucho que escucho también a los vecinos que no la están pasando bien por los robos, no se puede vivir en paz”, indicó.

Cabe marcar que tras el ataque a la jubilada y robo del celular, efectivos policiales por estas horas se encuentran abocados a la búsqueda del hampón que se dio a la fuga.