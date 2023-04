Provincia: aprueban beneficios para profesionales residentes de Salud

Se trata de una exención del pago de los aportes jubilatorios, como así también la matrícula profesional. Lo aprobó hoy el Senado y es Ley, a partir de sendos proyectos de los diputados Emiliano Balbín (Juntos) y Roxana López (FdT).

La flamante Ley prevé la exención del pago del aporte mensual a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, para los profesionales médicos que se encuentren en el sistema de residencias del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, mientras dure la residencia.

También que queden exentos del pago del importe mensual correspondiente a la matrícula profesional al Colegio de Médicos de la Provincia, por el mismo período. A todos los fines jurídicos y/o administrativos el profesional médico figurará con su matrícula “al día”.

En los fundamentos de la iniciativa, uno de los autores, el legislador radical Emiliano Balbín expresó que “la llegada de la pandemia COVID-19 visibilizó con crudeza la situación de quienes se encuentran en el sistema de residencias del sistema de salud, pues son quienes más horas le destinan a los hospitales y mayor cantidad de guardias realizan”.

“Los egresados médicos ingresan al sistema de residencias a fin de especializarse por un lapso promedio de cuatro años, pero la actual situación alteró la formación en especialidades elegidas por los profesionales, que se vieron afectados a la atención de pacientes COVID-19 casi exclusivamente y a la realización de mayor número de guardias, como así también extensiones horarias”, agregó.

“Toda esta exigencia y responsabilidad –continuó el diputado de Juntos-, no está reflejada en la remuneración, teniendo en cuenta que con ‘aplausos no se paga en el supermercado’. En muchas residencias, las guardias no se pagan aparte, sino que se incluyen en el monto del salario”. A esto debemos sumarle que está prohibido a todo profesional residente usufructuar otra beca, cualquiera sea el organismo que la otorgue.

“Como podemos ver, nuestros ‘héroes’ trabajan mucho, se exponen mucho, y ganan demasiado poco”, finalizar describiendo la situación actual de los residentes el diputado Balbín.