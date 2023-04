Acudió a una comisaría y no le quisieron tomar una denuncia

Una vecina de Los Hornos denunció una insólita situación que se habría registrado en la comisaría tercera, donde se presentó a denunciar un acto de hostigamiento y amenazas.

El hecho tuvo lugar en la calle 138 entre 64 y 65, cuando llamaron a la puerta de su casa y, al asomarse por una ventana y preguntar quién era, recibió una serie de aparentes insultos.

La mujer, Mariela Alejandra Oviedo (54), contó que pudo saber quién había estado en su domicilio y el motivo: “Me acusó de haberle dejado una nota manuscrita debajo de su puerta, que yo no escribí. Ni sé qué decía”.

Seguidamente, explicó que “esta persona, que vive cerca, me empezó a decir barbaridades, por lo que tuve que salir y enfrentarlo. Pese al riesgo que corría”.

Un rato más tarde, indignada, acudió a la seccional de 137 entre 61 y 62, pero, de acuerdo a sus dichos, se encontró con una negativa cerrada a tomarle una declaración sobre el ingrato episodio vivido.

“Después de lo que tuve que soportar, quería saber qué decía el papel, pedir un perito calígrafo. Es la mejor manera de saber si esa nota es de mi autoría, aunque me dieron la espalda. Se negaron a tomar la causa”, destacó.

Oviedo sospecha que algo raro se esconde detrás del hecho, que se registró el lunes por la noche, cerca de las 21.30.

Incluso mencionó que “me comuniqué con el grupo de vecinos y nadie abrió la boca. Es todo muy extraño. Ni información ni solidaridad. No encontré respuesta”.

La mujer ya había sufrido otra situación grave, que impulsó una presentación penal, la cual “está en pleno trámite”, aclaró Oviedo.

“Ya pedí cámaras de seguridad y estoy haciendo gestiones para que las instalen en la cuadra. El barrio se ha puesto muy peligroso”, contó.

Para colmo de males, según Oviedo, “también me comuniqué con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y no me dieron bolilla. Vi que en un momento estaban escribiendo un mensaje, pero nunca llegó y después hubo silencio. Es todo una vergüenza. Para qué están. Si no es para ayudar a las mujeres”.