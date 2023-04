Mensajes cargados de dolor y despedida: quién era el pediatra de La Plata que se mató en la ruta

Son horas de conmoción y dolor para una familia platense. Un médico de La Plata, que residía en Olavarría, murió tras incendiarse el automóvil en el que viajaba luego de chocar contra un camión. El trágico suceso ocurrió sobre el kilómetro 314 de la Ruta Provincial Nº 65, entre Urdampilleta y Pirovano.

El médico pediatra fallecido fue identificado como Matías Leandro Badia, de 44 años, quien residía en Olavarría y trabajaba también en la ciudad de Daireaux, lugar de donde regresaba cuando se produjo el accidente.

"Q.E.P.D Matias Leandro Badia fuimos compañeros en la facultad , luego la vida nos cruzo ejerciendo la hermosa y sacrificada especialidad Pediatria. Quedan los buenos recuerdos de una gran persona , muy humano ,gran profesional y una familia sin consuelo. El pluriempleo ,el cansancio, esta profesíon que te obliga a tener mas de 1 trabajo a la vez para vivir dignamente. Descansa Mati, abrazo y consuelo a la familia, familiares y amigos", fue uno de los mensajes.

"Que noticia tan triste no lo puedo creer Maty ,Doctor Matías recuerdo cuando te enojabas cuando te decía doctor, siempre nos decías somos compañeros de un hermoso equipo de trabajo ,no me digas doctor decime Maty. Tu humildad te caracterizaba, cuanto nos enseñaste Maty. Recuerdo cuando atendías a Jere, mi hijo en sus crisis de asma y le decías Pipí tranquilo el te veía y se sentía seguro. Tantos recuerdos vienen a mi mente guardias compartidas en el hospital y los cruces en alguna guardias regresando de algún traslado y subiendo a tu auto me decías el próximo vas conmigo Andre nos vemos cuídate! Apasionado de su profesión. Hasta pronto Maty!", escribió otro médico.

Otro colega, lo recordó: "Q.E.P.D. Matias Leandro Badia Un beso al cielo. Fuerzas a toda la familia. Hoy me despierto con la triste noticia de que falleció un accidente automovilístico en la ruta 65. 44 años un excelente profesional, un renegado, pero un tipo con mucho código un tipazo. Un beso grande a toda la familia y que en paz descanses".