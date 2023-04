Delito, sin cura: un médico sufrió un millonario robo

Berisso se convirtió en las últimas horas en el epicentro de una millonaria entradera. Además de los ahorros, la víctima sufrió varias pérdidas materiales por los destrozos que causaron los hampones en muebles y paredes fundados en la idea de que de ese modo encontrarían más dinero “acobachado”.

A todo esto se suma el profundo estado de shock en el que quedó el damnificado, un médico pediatra de 36 años, producto del trato inhumano que le dieron los ladrones. Es que si bien no lo golpearon, lo hicieron vivir situaciones límites asegurando que lo ejecutarían si no brindaba detalles precisos sobre la ubicación de sus ahorros.

Según fuentes oficiales, tras varios minutos de torturas de carácter psicológico, a la víctima no le quedó otra opción que revelar dónde tenía guardados sus 4 mil dólares y 5 mil pesos, una suma que tomando el valor de la divisa estadounidense que se transa en el mercado informal, asciende a más de un millón y medio de pesos.

Si bien el caso es materia de investigación, todo apunta a que para apoderarse de este botín, realizaron una serie de tareas de inteligencia previa en las inmediaciones de la vivienda. Y cuando creyeron que tenían todas la variables bajo su control se pusieron manos a la obra.

Según pudo averiguar este diario, el hecho ocurrió alrededor de las 20 hs del pasado viernes, cuando la víctima arribaba a su casa ubicada en 39, entre 125 y 126 después de una jornada laboral.

Hasta ayer la policía continuaba analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para determinar de dónde salieron los tres individuos que tomaron por sorpresa al profesional de la salud cuando estaba ingresando a su domicilio.

Se sospecha que se encontraban en el interior de un auto aunque no se descarta la chance de que hayan podido estar agazapados en la cuadra esperando el momento preciso para cazar a su víctima.

Lo concreto es que cuando la víctima se dirigió al portón de su casa, uno lo tomó por la espalda y le apoyó una pistola y otro, con un arma en la mano le exigió que debía permanecer en silencio. Todo esto sucedió mientras el tercero se mantenía expectante al movimiento en la cuadra.

En cuestión de segundos tomaron el control absoluto de la vivienda. Y para asegurarse de que el damnificado no complicaría el golpe, lo ataron de pies y manos y lo conminaron a permanecer en una habitación so pretexto de que le dispararían en la cabeza si no colaboraba haciendo silencio y facilitando la ubicación de sus ahorros.

Hasta el momento la principal hipótesis apunta a una acción planificada. A los investigadores les llama especialmente la atención la obstinación con la que procedieron los ladrones para lograr su cometido de ingresar a la morada.

“Podrían haber tomado lo que el damnificado tenía en su poder en ese momento y huir. Pero entendemos que las intenciones eran entrar a como diera lugar”, dijo una fuente vinculada al caso.

De este modo la policía casi dio por descartado que se haya tratado de una situación aleatoria. En ese marco ya se iniciaron trabajos en tres frentes.

Por un lado, poniendo la lupa en el entorno de la víctima se intentará determinar si hubo un entregador. Por otro lado, como se indicó al principio se analiza si se pudieron haber realizado tareas de vigilancia y análisis de los movimientos del damnificado. El tercer escenario plantea un híbrido de las dos opciones anteriores.