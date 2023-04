Marcela Tinayre será la nueva conductora de un programa histórico que volverá a la pantalla de América

Si hay un programa que todos podemos recordar en la televisión argentina, sin dudas, ese es "Polémica en el bar", ideado por Gerardo y Hugo Sofovich y que con diferentes improntas y conductores, siguió año tras año en la pantalla chica.

Lo cierto es que en las últimas horas, se supo que el programa volverá a la pantalla de América TV y tendrá nueva conducción: nada mas y nada menos que la hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre.

Vale aclarar que este ciclo, será por primera vez conducido por una figura femenina. ¿Cuándo sería su comienzo? Estiman que podría llegar a darse el próximo mes.

"Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto, me llamó Martín, me llamó Gustavo (Sofovich) y viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘¿Che, cómo me ves conduciendo este ciclo?´, ‘Fántástico´, me dijeron, así que estoy encantada de la vida", manifestó la Tinayre.

A su vez, siguiendo con el disfrute de la noticia tras ser elegida, culminó: "Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo me siento agrandada como galleta en un vaso de agua. Me pareció que me gustó, me gustó mucho. Y ojalá que a la gente también le guste mucho.”