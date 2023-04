Femicidio de Alva: condenaron a perpetua al asesino de la docente

Durante la madrugada de ayer un jurado popular declaró culpable a un hombre por el femicidio de su pareja María Luján Alva, la docente asesinada en 2019 en su casa de Villa Elvira, La Plata, luego de que la fiscal hizo en pleno juicio una representación de la situación, al colocarse una soga alrededor del cuello y simular ser la víctima, con el fin de desacreditar la estrategia de la defensa del acusado, la cual sostenía que la mujer se ahorcó.

La decisión de los doce jurados recayó sobre Luis Alberto Villa Báez, de 44 años, por el delito de “homicidio calificado por el vínculo” y la única pena posible es la de prisión perpetua.

Tal como había informado EL DIA en sus ediciones anteriores, durante el juicio y frente a los integrantes del jurado popular, del juez técnico del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata y del resto de las partes presentes en la sala, la fiscal Victoria Huergo había realizado una inédita representación judicial de una tragedia: copó el centro del recinto y escenificó en primera persona los efectos que producía una cuerda amarrada al cuello, en función de la escena que describió el acusado.

La actuación de Huergo se produjo mientras hablaba un perito convocado para referirse a las lesiones detectadas en el cuerpo de la docente y a las evidencias detectadas en la escena, con las que la fiscalía no estaba de acuerdo.

A pesar de ser advertida de que “por una cuestión de seguridad” no debía ponerse la soga en el cuello y sentarse en la silla que había debajo de la horca, la representante del Ministerio Público continuó: “Perdón, estoy sentada y no se me corta la respiración, y no tengo ningún problema para hablar y no me estoy quedando con hipoxia”.

Finalmente, la fiscal concluyó con la representación para dejar continuar al perito que había comenzado a exponer.

El juicio por el femicidio de Alva continuó con los alegatos de las partes y el veredicto del juzgado popular finalmente se dio a conocer ayer a las 1.30 de la mañana. Tras la lectura del mismo, los familiares de la víctima se fundieron en un abrazo y entre llantos, quedaron conformes con el fallo.

UNA DOCENTE MUY QUERIDA

María Luján Alva tenía 40 años, era docente de una escuela especial de La Plata y amaba su profesión.

El 4 de febrero del 2019 fue asesinada a golpes y por asfixia. Su pareja intentó hacer pasar el hecho como un suicidio, sin embargo, debido a la incongruencia de su relato y las pruebas recabadas, se descubrió que en realidad se trataba de un femicidio.