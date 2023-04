VIDEO. Carpa y comida: una promesa, un viaje en carreta y un joven soñador que construyó el museo platense

Miguel Timoteo Borau nació en 1858. Llegó a La Plata en barco, como muchos otros inmigrantes. Venía de un pueblo en Los Pirineos, una zona montañosa que limita entre España y Francia. Está ubicada de este a oeste y llega, de un lado al mar Mediterráneo, y del otro, al océano Atlántico. Años después, en la división política, este pueblo quedó del lado español.

“Trabajaba entre fronteras, cruzaba mercadería en mula de España a Francia, por eso sabía francés. Pero buscando nuevos horizontes, se embarcó hacía Argentina”, relata su nieta, Cecilia Borau.

Durante el viaje en barco, que duró cerca de un mes, y sin saber qué pasaría al llegar, se hizo algunos amigos. Al desembarcar en el puerto de Buenos Aires, había carretas que trasladaban a decenas de personas a distintos destinos, para cubrir puestos de trabajo en todo el país.

Una de ellas ofrecía “carpa y comida”. Para un joven solo, recién llegado a un país desconocido y sin dinero, era una propuesta seductora. Tenía todo lo que necesitaban: hospedaje y alimentación. Lo único que sabían sobre el destino era que “había una ciudad en formación, donde había trabajo”.

Miguel Timoteo llegó a principios de 1880. “Van a parar a la construcción del Museo de Ciencias Naturales”, recordó. La institución, un emblema platense, comenzó a construirse en 1884, dos años después de la fundación de la ciudad de La Plata, inaugurado parcialmente en 1886 y abierto al público en 1888 y allí estaba él, instalado en las inmediaciones del predio con una carpa y comida asegurada.

“Tal vez hayan tardado un día en llegar a La Plata, la carreta era el medio de transporte de la época”, mencionó. “Como no tenía gastos, era inmigrante y el jornal -el sueldo, en aquellos años- no lo usaba, mucho para relacionarse no había, lo que ahorraba lo fue invirtiendo en los terrenos cerquita de dónde trabajaba, en 55 y 3”, agregó.

Su abuela, María López, era “una señorita planchadora”. Ella española, él “afrancesado”, se enamoraron y decidieron casarse en 1893. Fue María quien lo ayudó a “castellanizarse”.

María y Miguel, se conocieron en La Plata y tuvieron 7 hijos que, con mucho sacrificio, terminaron la escuela secundaria y uno de ellos, el mayor, llegó a la facultad.

Hitos platenses

Los fenómenos climáticos no son algo que se pueda controlar. Mucho menos a principios de 1900.

Los hijos que nacieron del amor entre Miguel y María vivieron uno de los grandes hitos de la Ciudad: la primera vez que nevó en La Plata, un 22 de junio de 1918.

Los momentos que jamás borraron de su memoria esos hermanos fueron vivir esa experiencia, sin entender por qué ocurría en ese punto geográfico. “Se acordaban de ir al Bosque, al lago que estaba congelado. A mi papá le quedó la sensación de las manos congeladas”, citó Cecilia.

Fue un fenómeno que comenzó un sábado a las 21 y despertó la curiosidad de todos. Diario El Día informó en ese momento “en algunas calles la nieve acumulada por el viento, formaba verdaderos atrincheramientos infranqueables". Solo se repetiría 89 años después, un 9 de julio de 2007.

En esta línea, la ciudad de las diagonales ha pasado por momentos que quedarán en la memoria colectiva para toda la vida. Una de ellas es la trágica inundación del 2 de abril de 2013.

Este hecho fue un golpe para todos los que habitaban la Ciudad. Un día que parecía no terminar y que tenía en el horizonte, más tragedia y dolor reservado. Fallecidos, calles anegadas, barrios aislados, niños bajo el agua era un panorama de lo que se vivía.

Los recuerdos de la familia que formaron Miguel Timoteo y María López estaban en la casa del padre de Cecilia. Un día fue a buscarlos, cuando sus padres fallecieron y pudo obtener esos preciados tesoros.

Era una caja grande, pesada y que contenía de todo: fotos de cuando eran chicos, de sus amigos, edificios en creación de la Ciudad, comuniones, el primer Ford de su tía Isabel “de esos cuadraditos” que se mezclaban en el paisaje de las calles platenses llenas de carretas y más.

El agua la alcanzó: “En ese momento decían que todo lo que era cartón y papel debía tirarse porque no se sabía qué podía pasar”.

“Así fue que un día, sentada con una bolsa de consorcio, empecé a tirar, separar y fue la forma de despedirme de cada uno de ellos y del recuerdo que yo tengo de ellos”, lamentó. Las fotografías de sus propios hijos también se fueron con el agua: “Fue lo único valioso que me llevó la inundación”.

Miguel Timoteo Borau, murió el 7 de noviembre de 1932, a los 74 años, a causa de un problema en sus riñones y María López de Borau falleció años después, el 13 de mayo de 1956.

La historia que empezó con la promesa de “carpa y comida” para vivir, cuando bajaron del barco, es una fotografía de tantas otras familias que llegaron sin saber con qué se iban a encontrar y construyeron las bases de la Ciudad.