Grave acusación contra L-Gante

L-Gante recibió una grave acusación de un colega. El cantante de cumbia 420 viene de realizar una gira por Oceanía y está listo para el lanzamiento de “Como el día más feliz”, su nueva canción.

Fabián Soria es el cantante que acusa a Elián Valenzuela de haberse apropiado de sus canciones. Fue durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, donde dio detalles de cómo y cuándo comenzó a suceder.

Soria es un ex presidiario de Chaco y durante su período en la cárcel escribió las letras que el famoso le habría robado. Al ser consultado, comentó que no llegó a registrarla ya que no tenía posibilidad de salir del penal.

“Los mencioné en una letra y ellos le dieron ‘me gusta’. Después me entero que se robaron mis letras, se robó mis letras y la puso en sus canciones”, aseguró el denunciante, quien también reveló que tiene grabados tres discos con sus creaciones.

“Yo componía canciones. Le envíe mi material a ellos y, de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián”, recordó. “Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra. Este pibe no respetó los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho. A mí me robó letras para su último tema y también para ‘El último romántico’, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”, agregó luego.

Ya que no puede tener justicia en lo legal, porque las letras se registraron antes, se consoló con pedir “que se sepa la verdad”. A su vez, consideró que su “error” fue compartir “todo tarareado y es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración, lo que se ve de L-Gante. Hay un código en la música que se tiene que respetar. Le robó a un preso, yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo”, concluyó Fabián Soria.