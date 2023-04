Comenzó el juicio por el crimen de Miguel Heredia, el joven de Tolosa

Con la selección de los 12 jurados legos y 6 suplentes se iniciaron ayer los procedimientos por el crimen de Miguel Heredia, cometido el 13 de marzo de 2018 en las calles 525 y 17 de la Ciudad. El Tribunal Oral y Criminal N° 5 está a cargo de la jueza Carmen Palacios Arias y fiscal de juicio es Leila Aguilar, quien tiene como imputados a Cristian Javier Godoy, Juan Domingo Talerico y Claudio Alexis Torres por “homicidio agravado por premeditación de dos más personas en los términos del artículo 80 del Código Penal”.

El proceso comenzó con la declaración de la mamá de Miguel, Doris Vargas, quien aseguró: “A mi hijo me lo arrebataron, no murió porque estaba enfermo. En esa oportunidad a Miguel le robaron todo: la ropa, el perro, las cámaras, el televisor, todo. En menos de una semana nos quedamos sin nada. Todavía no entiendo lo que pasó ni cómo llegaron ahí, quién les vendió esa casa. Sólo un mes vivió ahí”; y denunció un “mal accionar de la policía que no preservó el lugar de los hechos.” También declararon el papá de Miguel, Omar Heredia, y su expareja Priscila Viera.

El debate continuará hoy en la sala A de audiencias de calle 8 y 58 pasadas las 9 de la mañana. El abogado de la familia Heredia, Martin De Vargas, en declaraciones al Diario El Día mencionó: “Fue una jornada muy emotiva. Fue muy fuerte el alegato y muy contundente la declaración de la mamá. En las próximas jornadas tendremos una idea de cómo avanzará el juicio. Esto recién comienza. Todavía quedan muchos testigos por declarar. Esperemos echar claridad sobre lo sucedido y que verdaderamente se haga justicia. La familia merece saber la verdad”.

El juicio tendrá fecha de finalización el próximo 30 de abril donde serán los 12 jurados legos quienes deberán decidir por la culpabilidad o no de los imputados. Luego de esto será la Jueza del TOC N°5 Carmen Palacios Arias, que, dependiendo de la decisión del jurado, culpable o no culpable, en la audiencia de cesura dictará la pena por cumplir.

Miguel Heredia

Miguel Heredia era el menor de tres hermanos. Muy apegado a su familia. Dejó la casa materna para criar a sus dos hijos. Miguel, era “un laburante” afirma su papá con gran tristeza, “era pura alegría y trabajaba mucho para poder sostener a su familia”.

Heredia había comprado una pequeña casita entregando su Volkswagen Bora blanco y todos sus ahorros. Era papá de dos niños, Pilar de 3 años y Milo de 8 meses al momento del hecho.

Su mamá, Doris, lo recuerda entre lágrimas y afirma que “era el que nos juntaba a comer a todos. Le encantaba la vida en familia. Era especial, era mi nene. Trabaja en Lotería y Casinos de la Provincia. Desde que tenía 18 años que trabajaba. “

Los hechos

Cuando pasó lo de Miguel sus papás se encontraban durmiendo. Eran alrededor de las tres de la mañana cuando los fue a despertar su hijo mayor para avisarles de lo sucedido. Era la madrugada del martes 13 del año 2018 cuando Miguel Heredia, de 21 años, recibió un disparo en la cabeza tras un confuso episodio.

Priscila, la señora de Miguel, comentó en aquella oportunidad que estaban “tomando mate con Miguel hasta que aparecen cuatro personas que dicen ser las dueñas del barrio y empezaron a los tiros”.

El único herido en esa oportunidad fue Miguel Heredia quien fue llevado de urgencia al Hospital de Gonnet, donde estuvo internado unos días, pero luego falleció a causa de la gravedad de las heridas. Presentaba muerte cerebral.