Subastan y exhiben objetos de Freddie Mercury que se encuentran en su casa de Londres hace 30 años

Las pertenencias que dejó Freddie Mercury tras su muerte, hace más de treinta años, serán expuestas y subastadas en cuatro puntos del mundo. Sus cosas se encuentran en su casa de Londres, donde vivió los últimos años, falleció y cedió a su mejor amiga, Mary Austin.

Todos los objetos quedaron instalados en la propiedad desde el momento de su muerte. La exhibición comenzará en Londres para luego llegar a Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong. Luego, serán subastados.

En esta etapa se podrán ver y ofrecer por sus letras inéditas o grandes éxitos escritos a mano, trajes y hasta la recordada corona que utilizó en God Save the Queen, durante su concierto de 1986 en Knebworth.

Se estima que, por la venta de la letra escrita a mano de We are the champions pueden llegar a recaudar hasta 374.535 dólares. En la propiedad de Londres también hay obras de arte, pinturas victorianas, piezas del siglo XX, cristalería y telas japonesas.

Peinetas de Tiffany & Co, acuarelas del artista ruso Erté, pintura de James Jacques Tissot de 1880, una acústica Martin D-35 en su estuche original, relojes Fabergé y ropa intervenida artísticamente por el cantante son, entre otros, algunos de los objetos que se podrán visitar.

El evento está organizado por la Galería Sotheby 's en la ciudad londinense para iniciar en agosto. Mary Austin confirmó que lo recaudado se destinará a Mercury Phoenix Trust y Elton John Aids Foundation.