El pene tiene su día internacional

• ¿Y, chicas? ¿Festejaron?

• Que yo sepa, Anita, no hay nada que festejar. Una luca, dos Washington. Apocalipsis Now.

• ¡Siempre pensando en la plata! ¡Que materialista! ¡Hay otras cosas, amigas!

• ¿Como cuáles? ¿Qué motivo hay para celebrar?

• Sin ir más lejos, el Día Internacional del Pene.

• Es una joda, ¿no?

• ¡No! ¡Es posta! Se celebra el 26 de abril. Es una festividad japonesa. Todo comenzó cuando en el siglo XVII, en la ciudad de Komari, se llevó adelante el primer Festival del Falo de Acero, mejor conocido como Kanamara Matsuri.

• ¿Falo de acero?!! ¡Qué impresión, che!!!

• Me informé. Los japoneses de Komari tallan un monumento de dos metros y medio en madera de ciprés con forma de pene, que es cargado exclusivamente por hombres de 42 años. Según ellos, ésa es la edad más fértil.

• Nosotros no nos quedamos atrás. El Obelisco es bastante fálico, ¿no?

• En La Plata tenemos uno más chiquito, en 6 y 50. Un falito. Algo es algo.

• Moria lo festejó. Como no podía ser de otra manera.

• ¿Con el suegro de Massita el exitoso?

• Tanto no sé. Aquí tengo lo que twiteó la “One: “Quiero rescatar sus dos funciones, la de micción y la sexual”.

• ¿Qué es “micción”?

• Hacer pipí. Sigue el twit: “Mi clítoris, que sería mi pene femenino, mi falo, que es un órgano exclusivo de placer, te saluda.”

• ¿Y no existe el Día Internacional del Clítoris?

• Con ese nombre no. Se llama “Día internacional del Orgasmo Femenino”. El 8 de agosto.

• Sos una Wikipedia con patas, Anita. Te las sabés todas.

• Mucho no practico, pero la teoría la tengo clarísima.

• Disculpen la asociación libre, pero ¿lo vieron a Cristian Castro en paños menores en el recital de “Miranda”?

• ¡Lo vi! ¡Hizo un striptease y se quedó casi en bolas! Con una calcita ciclista azul Francia, muy ajustada. Se le marcaba todo al mejicano.

• Me impactó la buzarda.

• ¡Shhhh! ¡No se habla de los cuerpos ajenos, Susy! ¡Te van a cancelar!

• Yo lo aplaudo. Nada de complejos. Se muestra al natural, sin meter panza. Marca tendencia.

• ¿Ya habrá superado el Edipo con la mamá, el corchito erótico?

• Esa expresión también es demodé, amiga. Corchito es una alusión a su baja estatura.

• ¿No se te va la mano con la corrección política, Bety? ¿Ya no se puede decir el pela, el colo, el negro, el rulo, el chueco, el chanchi, el gordo, el flaco, el rengo? ¿Ni siquiera cariñosamente?

• Lamentablemente no. Todo eso ahora es “bullying”. Hay que cuidarse como de miccionar en la cama.

• No las quiero asustar, pero ¿se dieron cuenta que hoy es el último día del mes?

• ¿Ya?! Alguien nos está choreando el tiempo, chicas.

• “Quién me ha robado el mes de abril”, canta Sabina. Por el inoxidable Joaquín: ¡Chin, chin!