Medicina y extranjeros: cobrarán un arancel diferencial

La facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dictará este mes un curso de postgrado sobre Bioestadística aplicada a Ciencias de la Salud que, a poco de haber abierto su inscripción, ya es foco de controversia por el cobro de un arancel diferencial a los estudiantes que se hayan graduado en universidades de otros países, quienes deberán pagar 1.000 dólares contra los 14.000 pesos que se les cobrará a quienes se haya titulado en el sistema universitario nacional. Todo pese a que la Justicia Federal platense falló en contra de una medida similar en el año 2016, cuando entendió que había “un caso de evidente discriminación”. En tanto que también ahora alumnos y docentes admiten que la actividad, que se desarrollará íntegramente en formato virtual, estará a cargo del Decano y se extenderá del 21 de abril al 15 de julio, marca una clara distinción entre argentinos y extranjeros.

La decisión está además en las antípodas de la política de puertas abiertas y sin restricciones que la unidad académica de 60 y 120 pregona para el ingreso, donde no hay sistema de cupos ni curso eliminatorio como sí existe en otros países. Eso hizo que desde fines de 2015, cuando se estableció el acceso irrestricto, cuando de una matrícula promedio de 300 inscriptos por año se llegó a más de 7.000. La mitad de ellos, precisamente, son extranjeros que recalan en Medicina de La Plata atraídos por la gratuidad y las facilidades académicas que no encuentran en sus países de origen.

Pero la situación cambia en el posgrado, donde además del cobro diferencial se establece un sistema de cupos de 30 vacantes (20 para graduados en Medicina y 10 para graduados de otras carreras).

Si bien vale aclarar que esta instancia es arancelada en todas las facultades, en ninguna, según reconocieron en el Rectorado, sucede lo que en Medicina. De acuerdo a las fuentes universitarias consultadas, no hay en la Universidad otra unidad académica que cobre una matrícula distinta a extranjeros y mucho menos en dólares, como en el caso de 60 y 120, donde quienes se hayan graduado en otros países tendrán que pagar unos 386.000 más (según la cotización a valores blue) que los recibidos en la Argentina.

ANTECEDENTE ADVERSO

La decisión podría abrir un nuevo capítulo de tensión en la facultad que ya en el año 2016 sufrió un revés judicial por un tema de similares características. Fue cuando el Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec) presentó una medida cautelar denunciando que el arancel superior a quienes no fueran argentinos era “un caso de evidente discriminación” y pidió “la nulidad de toda resolución que establezca una diferenciación en precios de servicios educativos de posgrado tomando como base: 1) la nacionalidad del consumidor; 2) la universidad de la que provenga el consumidor”.

Entonces, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la medida y suspendió el cobro diferencial a los estudiantes extranjeros de posgrados en nueve facultades de la UNLP. Además de a Medicina, el fallo alcanzó a Arquitectura, Bellas Artes, Psicología, Veterinaria, Ciencias Agrarias y Forestales, Astronomía, Humanidades y Ciencias de la Educación e Informática.

En aquel momento, en la Universidad consideraron que no había discriminación. Argumentaron “que en definitiva cuando uno establece que quienes provengan de universidades extranjeras tengan que pagar de forma diferenciada es correcto. Porque la universidad pública y gratuita en Argentina es hasta el grado. Para el posgrado las universidades no reciben financiación del Estado” y agregaron: “No nos parece lógico que quienes vienen del extranjero que pagan muchísima cantidad de dinero en universidades privadas o públicas pagas, después vengan a pagar los posgrados el mismo valor que pagan los argentinos. No es justo con los que no estudian, que son los trabajadores que aportan al Estado para que pueda existir educación pública gratuita”.

Ahora, consultados sobre la aplicación en Medicina de una medida que la Justicia había prohibido, en la UNLP se excusaron de responder y pidieron dirigir las preguntas a las autoridades de 60 y 120. Este diario consultó al respecto a voceros de la facultad, donde no hubo respuestas.

Tampoco quisieron expresar su opinión en el centro de Estudiantes que conduce la agrupación peronista Remediar y que el año pasado votó por la reelección del Decano Juan Ángel Basualdo Farjat, quien, como se indicó, es el responsable del mentado curso de Bioestadística. Para el claustro estudiantil, el tema en cuestión es competencia de los graduados y por eso evitaron hablar.

En ese sentido, el representante de los graduados en el Consejo Directivo, Andrés Echazarreta, dijo que no le parece mal que se cobre un diferencial a los graduados extranjeros que quieren hacer sus posgrados en la Ciudad “habida cuenta del esfuerzo que ya tiene que hacer la Universidad para mantener sus cursos a los graduados argentinos con docentes que cobran sueldos exiguos”. Para el ingreso a la Facultad se aplica un criterio totalmente opuesto.