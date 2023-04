Jóvenes apostadores: crece la adicción entre los chicos

La proliferación de casinos y páginas de apuestas virtuales preocupa a los especialistas, sobre todo por la popularidad que ha ganado en los jóvenes.

Es que los chicos se vuelcan a una edad cada vez más temprana al mundo de las apuestas deportivas, al punto que desde Jugadores Anónimos aseguraron que muchos de los que se acercan en búsqueda de ayuda revelan haber iniciado a jugar a los 13 años.

Los especialistas sostuvieron que no se trata de un fenómeno aislado sino que está relacionado al contexto, la crisis económica y la falta de la previsibilidad sumado a la hiperconectividad constante a la que están expuestos los jóvenes, hacen que la promesa de obtener plata fácil y rápido sea una oferta tentadora.

En ese marco, desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo, aseguraron que durante el último año registraron un constante incremento en la consulta de jóvenes con problemas de juego compulsivo. Lo que encendió todas las alarmas ya que se trata de una problemática que no solo trae consecuencias económicas sino que también repercute en la salud mental.

Fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la que definió a la ludopatía como una enfermedad emocional que afecta aspectos de la vida personal, familiar, laboral, social y económica de quien la padece.

Según datos del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, al menos el 30% de la población mantiene algún tipo de vínculo con el juego. De ellos el 95% aseguran hacerlo de manera recreativa, mientras que el 3,5% son jugadores problemáticos y 1,5% restante tienen problemas compulsivos.

Virtualidad y publicidad

Con la cuarentena muchas actividades terminaron de digitalizarse y el juego fue una de ellas, las personas ya no necesitaron salir de sus casas para apostar lo que perjudicó a quienes tienen un consumo problemático de la actividad, todo esta al alcance de su mano.

Con un celular se puede acceder a todo tipo de juegos, desde los más tradicionales como ruletas o partidas de póquer, apuestas deportivas y hasta televisivas. Es que en pleno auge de Gran Hermano desde las mismas páginas que se apostaba el resultado de partidos de fútbol también se podía jugar dinero a quien abandonaba el reality.

La oferta es infinita, en lo que refiere al fútbol no solo queda en el viejo prode en el que los apostadores buscan acertar el resultado del partido. Hay muchas posibilidades más de ganar dinero, se puede arriesgar el número de tiros de esquina que va a haber o incluso el minuto en el que se hará el gol.

De la mano de esto también creció la publicidad, los anuncios se pueden ver en programas de televisión, en camisetas de fútbol y en las cuentas de influencers que tienen miles de seguidores.

Esto también preocupa es que muchos famosos se muestran jugando en sus cuentas de Instagram e incitan a quienes los siguen a hacerlo y el público, que confía en ellos no solo corren el riesgo de establecer una relación complicada con el juego sino de caer en páginas que no son seguras.

En el último tiempo muchas celebridades comenzaron a publicitar en redes un casino virtual, del que no publican la página oficial sino un link de WhatsApp. Así lo hicieron muchos ex participantes de Gran Hermano, entre ellos Coty quien tiene más de dos millones de seguidores en Instagram a los que les presentó su “casino de confianza”, acción que repitió en Twitter a donde escribió: “Chicosss me siguen preguntando por mi casino de confianza, es wins crupiers donde jugamos todos los de GH. Lo mejor es que pagan las 24 hs real. Les dejo la data así me hacen caso y van a jugar ahora!”.

Ante esto, desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que la regulación de lo que ocurre dentro de las redes es un “tema pendiente”, en el que es difícil de avanzar debido a que las páginas de apuestas y casinos son empresas radicadas en el exterior con marcos regulatorios diferentes a los de Argentina.

El fenómeno crece día a día y amenaza con convertirse en un verdadero flagelo, en el que jóvenes atraídos por la promesa de ganar grandes sumas de dinero se sumerjan en este mundo sin importar la edad ni si lo hacen con dinero propio o de sus padres.