Bajos ingresos: remiseros y taxistas de La Plata en alerta

”Tras 12 horas de trabajo me quedó con 4.000 pesos promedio”, dijo un chofer de remís que conduce un vehículo que está en la flota de una de las empresas más reconocidas en el rubro en la Ciudad. La situación que planteó el chofer se multiplica por miles de historias similares que manejan ese servicio de transporte o el taxi. El aumento de la tarifa en ambos casos (taxis y remises) no alcanzó para mejorar el ingreso para quienes están al volante como mínimo medio día de cada jornada.

Según se pudo saber, actualmente los choferes de remises realizan entre 12 y 15 viajes por día. Al terminar la jornada recaudan entre 13 y 15 mil pesos por día. Buena parte de los conductores se quedan con el 30 por ciento de la recaudación. “Tengo cerca de 60 años, llevo muchos años en este trabajo y este debe ser uno de los más críticos. Pienso demasiado cada gasto porque la recaudación diaria no me alcanza para hacer una compra promedio en un mercado o almacén. El otro día quise comprar un pedazo de queso para rallar y tuve que pedir una tajada de poco más de 100 gramos que me costó cerca de 900 pesos, casi un cuarto de lo que gano al día”.

La situación es crítica en el sector. Los bajos ingresos llevan a los dueños de los vehículos a enfrentar muchas dificultades para conseguir un chofer. “De noche prácticamente no hay vehículos”, indicó Juan Carlos Coppo, presidente de la Cámara Empresarial de Propietarios de Agencias de Remises (CEPAR). El dirigente remarcó que “hoy los remises trabajando entre 11 y 12 horas, ganan 13 a 15 mil pesos y los choferes se llevan entre 4.500 a 4.700 pesos. En la actualidad los remises estamos más baratos que los taxis. En nuestro caso tenemos la bajada de bandera a 200 pesos y cada kilómetro recorrido equivale a 180 pesos”. En tanto, marcó que “por la noche casi no hay coches. Quienes se animan pueden realizar hasta 25 viajes y recaudan cerca de 18.000 pesos”. La inseguridad también jaquea la posibilidad de que los choferes se animen a trabajar de noche.

TAXISTAS

En tanto, en el sector de los taxistas la situación no es muy diferente. Según Juan Carlos Berón, secretario general del gremio Unión Conductores de Taxis, “a pesar de la última suba de la tarifa (232 pesos la bajada y 25 pesos cada ficha, de 6 a 22) las recaudaciones que se logran son magras. Promedio el chofer se puede llevar cerca de 3.000 pesos y en una buena jornada puede llegar a 4.000 pesos. Es dramática la situación de los choferes de taxis. En este contexto, muchos trabajadores rechazan la posibilidad de ser blanqueados porque tratan de mantener otros ingresos”.

“En las mejores épocas se llegó a hacer entre 30 y 35 viajes por día, luego de 12 horas de trabajo. Ahora se hacen muy pocos viajes a pesar de ponerle 12 a 14 horas al taxi. Si se llega a los 15 viajes por día se puede decir que fue una buena jornada”, agregó el dirigente gremial.

También remarcó la necesidad de reglamentar el alquiler de los taxis. “Es muy desventajoso para el chofer. Hoy se paga, según cuentan distintos choferes, entre 10.000 y 12.000 pesos por día. A eso el conductor debe sumarle el combustible y lo que resta queda para su bolsillo. Habría que poner un tope a los alquileres. Incluso pedimos a los choferes que denuncien estas situaciones y otras que tienen que ver con el pago del alquiler los días que están enfermos o no pueden trabajar por razones comprobables. Sin embargo, tienen temor de ser echados y quedarse con las manos vacías”.