"Beso...": la letal respuesta de la novia de Fernando Gago, tras la chicana de Gisela Dulko

No hay dudas que la relación de Fernando Gago con Gisela Dulko no es nada bueno, claro está, por la forma en que se terminaron separando. Es que los rumores de infidelidad del técnico de Racing con Verónica Laffitte, quien era amiga de la ex tenista, fueron motivos más que suficientes para que los chispazos estén a la orden del día.

En las últimas horas se sumó un nuevo capítulo a la historia, en donde hubo un tenso cruce entre las mujeres por publicaciones que ambas hicieron en sus redes sociales haciendo gimnasia, una práctica que es tomada como una competencia y lo hacen notas con sus posteos.

LEA TAMBIÉN Gisela Dulko aclaró con detalles como comenzó su relación con Fernando Gago

Gago, la foto de Dulko y la respuesta de Laffitte

Dulko subió una foto frente al espejo antes de empezar con su rutina mientras se veían las máquinas de fondo. Junto a la imagen escribió: “Sin filtros (solo para entendidos)”.

Su frase no hizo más que encender la polémica una vez más y no fueron pocos los usuarios que lo advirtieron. Incluso muchos se animaron a decir que se refería a la actual pareja de Gago. Algunos de esos comentarios fueron lapidarios y entre ellos se encontraron: “La otra usa filtros”, “Ni siquiera era filtro. Era una edición muy mal hecha, donde se quiso achicar y agrandar partes del cuerpo y terminó deformando el piso”, “Lo que te perdiste Gago”.

Pero no todo quedó allí porque el contraataque de Laffitte fue letal. La actual del DT de la Academia compartió fotos también en situación pre o post entrenamiento, que acompañó con emojis de un “beso” y un brazo haciendo fuerza. Sin dudas una respuesta terrible en medio de la guerra entre la ex y la actual de Gago.

Así arrancó el escándalo

Cabe recordar que la relación entre el ex volante de Boca y la Selección y Laffitte no comenzó de la mejor manera, ya que en 2021 -según reveló la modelo y chimentera Cinthia Fernández- trascendió la supuesta infidelidad del futbolista. “Él le fue infiel con su mejor amiga, que era del grupo de mamis del colegio... Gago y Dulko se separaron lamentablemente”, confirmó. “La señorita se llama Verónica y tiene una escuela de danzas en Nordelta”, reveló.

En ese marco, los hijos que nacieron fruto de la relación de Gago y Dulko, y los de Laffitte, asisten a la misma escuela y esto habría sido el lugar de encuentro: “Todo esto transcurre en el barrio Los Castores y el Colegio Northfield porque los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba él con esta chica”, contaba Cinthia en aquel entonces. Después se conocieron más detalles que hicieron explotar la pantalla y, por su puesto, fue el fin de la relación.