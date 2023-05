Excarcelaron al jefe de la DDI Quilmes, acusado de encubrir el crimen de Lautaro Morello

El juez de Garantías Julián Busteros, dispuso la excarcelación del jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes, Luis Alberto Zaracho, detenido acusado de encubrir el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, en diciembre pasado en Florencio Varela,

Busteros además resolvió denegar un pedido de arresto domiciliario formulado por otro de los policías detenidos, el comisario Sergio Enrique Argañaraz, titular de la comisaría de Bosques, quien alegó sufrir diabetes crónica.

En este caso, explicaron los informantes, el magistrado no accedió al pedido debido a que la situación procesal es más compleja, porque él fue quien actuó como preventor en los primeros días de la investigación por la desaparición de los amigos, estuvo al frente de dos allanamientos de urgencia en dos comisarías que no fueron debidamente requisadas y entregó la vivienda al detenido Cristian Centurión cuando todavía no había concluido el procedimiento de requisa.

Tras conocer la liberación de Zaracho, familiares de Escalante y Morello anunciaron que realizarán una manifestación en repudio en la puerta del Juzgado de Garantías de Florencio Varela el viernes próximo a las 11, bajo la consigna "queremos justicia ya".