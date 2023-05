Milei ¿convenció a El Dipy para que sea candidato?

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tiene un diálogo avanzado con el cantante de cumbia "El Dipy" Martínez para que sea su precandidato a intendente de La Matanza, de cara a las próximas elecciones.

Según trascendió, el músico tendría en consideración la propuesta realizada por el libertario, luego de varios encuentros en los que participó también Karina Milei, hermana del economista y mano derecha en la campaña presidencial.

El primero de los acercamientos públicos entre Milei y "El Dipy" fue en junio del año pasado en el lanzamiento de la campaña presidencial que realizó el economista en el estadio de El Porvenir. Allí, David Adrián Martínez brindó un show para la militancia que se acercó al lugar como previa al discurso del diputado.

Sin embargo, para comprender el interés de Martínez en la política hay que remontarse al 2021, cuando comenzó a hacer notar su malestar con el Gobierno del Frente de Todos. Tal es así que, en noviembre de ése mismo año se lanzó a la política y se ofreció como candidato en La Matanza.

Tras sus críticas al oficialismo, "El Dipy" admitió que recibió amenazas: "Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido de que, por pensar distinto, pasen estas cosas".

Después, y a través de un video compartido en Twitter, se puso a disposición de cualquier partido opositor que "lo necesite" para sacar a los "chorros". Martínez coqueteó también con el PRO, al punto que se fotografió con el ex presidente Mauricio Macri y la actual precandidata presidencial Patricia Bullrich.