Se sube al acto del 25: Cristina será la oradora principal

“Hay que darle una cachetada a la militancia para que salga a la calle”, fue la reflexión de uno de los sindicalistas que, junto a otros dirigentes K, ayer ratificaron la movilización del 25 de mayo a Plaza de Mayo y alrededores en la que finalmente Cristina Kirchner, tras confirmar que no será candidata, será la única oradora. Si bien esa decisión obligó a formatear el denominado “operativo clamor”, el kirchnerismo ahora busca aprovechar la marcha para exponer un gesto de fuerza hacia dentro de un Frente de Todos envuelto en disputas internas por las candidaturas y con ello garantizar la “conducción” de la expresidenta de la estrategia electoral del oficialismo.

El anuncio de la logística del acto llegó tras la conmoción que produjo en el cristinismo la última carta de la Vice en la que insistió con su “proscripción” y en que este año no “jugará” electoralmente para “no ser una mascota del poder”.

El encuentro tuvo lugar ayer por la tarde en el auditorio del gremio Smata, ubicado a unas 6 cuadras de la histórica plaza en donde en ese momento se estaban montando el “acampe” de los piqueteros de izquierda, y sirvió para confirmar que la Vice hablará el próximo jueves, desde las 16, a la multitud que se prevé congregar con el objetivo “de romper la proscripción” que supuestamente pesaría sobre la expresidenta por una condena penal.

En público hubo dirigentes que incluso mencionaron que la Vice “fue ambigua” en su último mensaje epistolar pero, en privado, dejaron en claro que ya decidió no competir electoralmente en 2023.

Lo que expresidenta no va a resignar es la búsqueda de “centralidad” en el FdT y por eso esta noche volverá a hablar en televisión, en C5N, donde seguramente se abocará a la discusión que hoy conmueve al oficialismo: si debería haber PASO presidencial o no. En principio, intentará que surja un candidato “de consenso”, siempre bajo su aprobación. Por eso no extrañó que durante la presentación de la víspera haya formado parte el ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas), que viene pidiendo evitar las primarias por el riesgo del “fuego amigo” en plena campaña. El funcionario, que supo ser operador político del Presidente, abandonó raudamente el establecimiento tras los discursos.

Por las PASO

Es que esta discusión no está zanjada porque hay dirigentes del kirchnerismo como Wado de Pedro o el chaqueño Jorge Capitanich, que promueven las PASO para todos los cargos, en extraña sintonía con Alberto Fernández. El ministro del Interior fue uno de los grandes ausentes del encuentro; hay dirigentes de La Cámpora que no comulgan con su virtual incorporación a la grilla de presidenciables. Otro faltazo que hizo ruido fue el de Pablo Moyano, que solía jugar en tándem con el adjunto de Smata, “Paco” Manrique. Algunos de los sindicalistas presentes cuestionaron elípticamente la falta de apoyo de “funcionarios” y dirigentes sociales y sindicales, en referencia al grueso de la CGT, al perimido “operativo clamor”.

Lo cierto es que durante la víspera en sus acalorados discursos, los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Gustavo Menéndez (Merlo, en uso de licencia), pidieron “un 17 de Octubre” para la Vice jugando con la idea de la supuesta proscripción. “Con la democracia en peligro estas peleas se definen en la calle”, enfatizó Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los impulsores de la convocatoria.

Pero detrás de la movilización, de la que participarán gremialistas e intendentes del GBA que orbitan en el kirchnerismo, también se encuentra la intención de garantizar “la conducción estratégica” de la Vice con vistas a la definición de candidaturas.

Pero Cristina no puede “despegarse” del fracaso económico de la actual administración y su decisión de no ser candidata guarda relación también con los altos números de desaprobación hacia su figura que exponen las encuestas. El intento de buscar apoyo social “en la calle” también resultaría un síntoma de debilidad y, en este sentido, podría vincularse con las denominadas marchas del “Sí se puede” que decantó la derrota por 16 puntos de Mauricio Macri en las PASO 2019, que lo llevaron a reunir a multitudes en CABA, Córdoba y otros puntos del país.