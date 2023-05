El duro testimonio de Paula, la ex de Tomás Holder, que lo denunció por violencia de género: "La pasé mal"

El ex participante de Gran Hermano, Tomás Holder, fue denunciado por violencia de género por su ex pareja Paula Balbi, tras algunas situaciones que se dieron luego de que el influencer salga de la casa más famosa del país.

En diálogo con una entrevista radial, Paula relató el calvario que vivió cuando estaba junto a él: "Cuando salió de la casa, después del programa, desde octubre a diciembre, esos meses fueron terribles".

En esta misma línea, agregó: "La pasé mal, se tornó un poco violento. Por suerte quedó atrás y estoy súper bien”.

A su vez, el periodista Juan Etchegoyen, sumó: “La novedad de último momento que tengo para contarte es que Tomás se comunicó con Paula, él seguramente habrá estado pendiente de cada portal que subió el relato de Paula, tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Después de todo lo que sufrió Paula, tiene que ‘bancarse’ que su ex reaccione de esta manera".

“Es grave lo que pasó y la reacción de él, y esto lo digo con mucho respeto, es una denuncia que es mediática, no hay nada en la Justicia, la reacción de Holder fue luego de la nota que hicimos con Balbi, le preguntó por qué dijo todo lo que dijo Holder a Paula, esto lo quiero resaltar porque no me parece bien, no me gustó esta reacción, estas frases diciendo ´todo lo que dijiste fueron cosas horribles´, eso fue lo que vivió tu ex, tenés que tener un poco de empatía”, manifestó.