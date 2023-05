Cande Lecce le puso puntaje a Mauro Icardi tras su encuentro sexual: "Se podría decir..."

Ahora, la conocida modelo rosarina contó todo sobre su supuesto affaire con Mauro Icardi. Y como si fuera poco, reveló el rendimiento del futbolista en la intimidad. Así, Candela Lecce saltó a la fama por confesar que tuvo un touch con Mauro Icardi hace apenas un tiempo atrás. Vale recordar que la revelación en cuestión provocó tremendo lío en el matrimonio de Wanda Nara y el futbolista que produjo un nuevo foco de conflictos.

Asimismo, la mencionada modelo rosarina contó que habló por primera vez con el delantero del Galatasaray turco en octubre de 2022. También reveló que el contacto fue a través de las redes sociales y el encuentro en persona habría ocurrido en marzo: “A mí en todo momento me dijo que estaba solo. Me decía que estaba en una situación complicada, pero separado y yo decidí creerle”, comentó Lecce respecto del vínculo. Y además sumó: “Compartimos los códigos del interior, entonces hablábamos de cómo estábamos, qué hacíamos, en un momento me enfermé e hicimos videollamadas”.



En este cuadro de situación, Candela no sé guardó nada y llegó hasta los más íntimo: dejó saber como era Icardi sexualmente hablando. En primer termino aclaró: “A mí lo que me va a quedar siempre es que es una persona super tierna, me miró a los ojos y me dijo ‘nos vamos a volver a ver’. Yo decidí quedarme con eso. Pero luego confesó: “Chicos, es un jugador de futbol... Jugó un buen partido, se podría decir”.

Por último Candela Lecce reconoció que “fue demasiada exposición”. Y agregó: “Yo tenía mi vida establecida, mi trabajo y mi familia, perdí mi trabajo por hablar de Mauro”, se lamentó.