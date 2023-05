El milagro de Sofía: "Se acuerda de la mirada de él cuando caída del balcón", dijo la mamá

Sofía Tummo, la joven de 21 años que cayó desde un 5to piso de un edificio de 44 entre 1 y 2 el pasado 28 de marzo, ya fue dada de alta. Mientras se recupera, y luego de estar internada durante casi 20 días en terapia intensiva, su madre Guadalupe habló sobre su estado de salud.

En diálogo con EL DIA, la mujer contó que se encontraba a la espera del llamado de su abogado ya que, según adelantó, este jueves declaraban los testigos del acusado, por lo que será una jornada clave en torno a la investigación. Además dijo que su hija se encuentra en pleno proceso de recuperación luego de las heridas sufridas.

Pero lo más dramático de su relato fue cuando reveló detalles de lo que se acuerda Sofía de esa noche. "Ella me dijo que se acuerda de cómo él la miraba cuando se caída" y sostuvo que "le decía 'por favor ayudame'".

Después de eso, vino el drama que le tocó vivir. Cuando despertó del coma contó realmente lo que pasó en aquella jornada horrorosa. La víctima afirmó que fue su novio Facundo fue quien la tiró desde un balcón tras una discusión. Pero todo tiene una historia detrás. Mas allá de la fuerte confesión que realizó la joven, su mamá lo atribuyó a un "milagro" que despertara y que esté en buen estado de salud, a pesar de todo lo que vivió.

El relato del "milagro" de Sofía Tummo

Guadalupe reveló que, mientras se encontraba cuidando a su hija en terapia intensiva en el Hospital San Martín, se topó con una monja, que fue de "gran ayuda". Ella le dijo a este diario días atrás que "fue en 116 y 71. Me encontré una monja en el pasillo de terapia intensiva, que primero miré hacia el pasillo y no había nadie, esto fue lo que a mí me movilizó también, porque no creo en nada. Me voy a lavar las manos y de repente me agarra alguien del brazo y era una monja y me dice: `¿Por qué familiar estás acá?´, le digo `por mi hija´. Y me da una estampita con una telita y me dice `rezale a esta señora que es sanadora´".

En esta misma línea, Guadalupe brindó mas detalles de lo ocurrido: "Lo hicimos con mi ex suegra, la abuela de Sofi, y a las horas de eso empezaron a sacarle tubos, a que ella está bien. Primero empezó con los signos vitales y nos empezaron a decir que iba a estar estable. Fue una recuperación milagrosa, en 18 días salió de terapia intensiva y tenía para meses. Rezamos y empezó a cambiar toda la situación de Sofía gracias a Dios".

La estampita en cuestión era de la Beata Madre Clelia, fundadora de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Merloni nació en Forlí, Italia, el 10 de marzo de 1861. Su madre, María Teresa Brandinelli, murió cuando Clelia tenía tres años de edad. Su padre, Joaquín Merloni, un rico industrial, se casó con María Giovanna Boeri, que, con su abuela, le enseñó mucho sobre la fe y ayudó a Clelia a desarrollar una personalidad fuerte y confiada.

El 28 de febrero de 1904, por decreto del Vaticano, Madre Clelia fue destituida de su título de Superiora General pasando el gobierno para Madre Marcelina Viganó. Después de un año, fue reintegrada, pero tres visitas apostólicas siguieron, al término de las cuales Madre Clelia fue una vez más retirada de su cargo por un decreto de la Congregación para los Religiosos el 13 de septiembre de 1911. Madre Clelia murió en Roma, el 2 de noviembre de 1930, y fue sepultada en el cementerio Campo de Verano, que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial.

En 18 de julio de 1943, durante esa Segunda Guerra Mundial, aviones aliados bombardearon el área entorno de la estación de trenes en San Lorenzo, llegando también al cementerio de Verano, donde muchas sepulturas fueron destruidas e damnificadas. Esperando el fin de la guerra en 1945, comenzó la búsqueda para encontrar los restos de la Fundadora, en medio de la devastación. Días después, los trabajadores encontraron el ataúd de Madre Clelia todavía sellado, que fue traído a la presencia de Superiora general para su abertura . El cuerpo de Madre Clelia estaba incorrupto.

A partir de ese momento, comenzó una procesión ininterrumpida de Religiosos para el Cementerio de Verano para ver el cuerpo de Madre Clelia. Muchas personas fueron confiando en su intercesión, tocando su cuerpo y agradeciendo. El 20 de mayo de 1945, Solemnidad de Pentecostés, el cuerpo de Madre Clelia fue solemnemente transferido en procesión fúnebre para la Iglesia dedicada a Santa Margarita de Alacoque, en la Casa general. Los restos mortales fueron colocados en la pared derecha de la Iglesia de la Casa General, la inscripción grabada en su lápida de mármol: "Madre Clelia Merloni, fundadora del Instituto Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue la luz de su existencia. El pobre, el oprimido, el infeliz, su latido más tierno. Ella vivió la pureza, la simplicidad y la caridad".

El caso que conmociona a La Plata

Lo que se sabe de la investigación es que Facundo Lemos, de 23 años, fue detenido por la DDI de La Plata tras las declaraciones que hizo la propia Sofía a su familia. La causa está caratulada como "Homicidio en grado de tentativa".

El ex novio de Sofía es apodado “Over”. Es un carpintero, malabarista y músico, tal como describió en la indagatoria, y fue quien se negó a declarar ante la fiscal del caso, Betina Lacki.

El hecho ocurrió el 28 de marzo de este año. Las primeras investigaciones intentaban determinar la mecánica del evento. Si había sido arrojada o bien, si se tiró al vacío por intenciones de atentar contra su vida. En esas circunstancias, debido a las múltiples heridas sufridas por el impacto y el estado de inconsciencia en el que peleaba por su vida, el único dato que se tenía era la información que pudieron aportar algunos testigos.

Según la requisitoria de detención, “le propinó golpes de puño en distintas partes de su cuerpo, calmándose por un instante, oportunidad en que la víctima se dirigió hacia la ventana y se dispuso a prender un cigarrillo, momento en el cual el sujeto, sin mediar palabra, se acercó, la tomó del cuello y, con claras intenciones de darle muerte, la arrojó al vacío”.

Hoy está previsto que declaren testigos de Lemos, por lo que se espera que brinden su testimonio acerca de cómo era la relación entre ellos. Es por eso que Guadalupe, la madre de Sofía, se encontraba expectante ante estas declaraciones.