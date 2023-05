IMPORTANTE PYME AGRO DE LA ZONA SELECCIONA:

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL / ESTUDIO CONTABLE:

REQUERIMENTOS:

- Graduados de la carrera de Cs Económicas, Contador Público.

- Contar con experiencia mínima de 3 años, en posiciones similares.

Tendrá a cargo diversas sociedades del mismo grupo, donde deberá realizar:

* Liquidación de Impuestos Nacionales y Provinciales;

* Confección de Estados Contables, confección y firma balance, ganancias, ajuste por Inflación.

* Confección de recibos de sueldos

* Liquidaciones de granos (primarias y secundarias)

* Experiencia laboral comprobable en rubro agro/ industrias (no excluyente)

Se ofrece trabajo presencial un día a la semana en el distrito de Ranchos, más asesoramiento/ comunicación diaria.

Modalidad contratación facturación de honorarios profesionales,

por tiempo indeterminado.

Se ruega no omitir remuneración pretendida / abono mensual.

Absoluta reserva.

ENVIAR C.V. ó PROPUESTA A: contador.arg2023@gmail.com

Vendedora, estudiante de arquitectura, para empresa de materiales de construcción, Experiencia en atención al cliente. Media jornada. Horario lunes a viernes de 13:30 a 18 y 2 sábados de 10 hasta las 13. ubicacion trabajo dentro Casco La Plata. Enviar CV: encargadolaplata@gmail.com

Importante empresa de estética, con varios locales en la ciudad, busca Manicura con experiencia comprobable y antecedentes. Enviar curriculum a: recursos.humanos9531@gmail.com indicando Asunto: MANICURA

Mook's Recursos Humanos busca, solicitad, requiera para...

ADMINISTRATIVO Empresa de servicios de mantenimiento electromecánico. Manejo de licitaciones, facturación, presupuestos, pagos y cobranzas. Full time L-V La Plata.

RESPONSABLE DE ENTREGA DE 0 KM Concesionario oficial líder. Deseable en el puesto y conocimiento automotriz. Experiencia en atención al cliente. Disponibilidad full time L-V.

EJECUTIVA DE CUENTAS Empresa mayorista. Modalidad híbrida oficina/venta externa. Experiencia en ventas y manejo de cuentas claves. Disponibilidad full time L-V+S medio día La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

ASESOR COMERCIAL Importante Empresa colchones y sommiers. Asesoramiento, presupuestos, cobros. Disponibilidad full time. Shoppings CABA y sucursal La Plata.

ANALISTA FUNCIONAL Empresa de Tecnología. Experiencia en trato con clientes internos y externos. Conocimientos técnicos. Modalidad remota.

ANALISTA COMERCIAL JR Empresa Siderometalúrgica. Conocimientos en Power BI, Tango y Areas comerciales. Analítico y pro-activo. Disponibilidad full time Zona: La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

COMPRADOR Empresa de cerámicos. Egresados o estudiantes de Ingeniería Industrial o comercialización. Manejo de proveedores y gestión de compras. Disponibilidad full time La Plata. COSTURERA Empresa de implantes médicos. Full time City Bell.

OPERADOR DE MESA DE AYUDA Empresa de tecnología. Conocimientos en informática y tecnología. La Plata.

CONTADORA Importante pinturería con sede en La Plata. Experiencia en liquidación de sueldos, preferentemente convenio de comercio. Uso de sistema de gestión. L-V full time zona La Plata. seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

SUPERVISOR Y AUXILIAR DE CONTADURIA. Importante institución. Excluyente egresados de Contador Público o Administración de empresas. Manejo sistema de gestión. Full time La Plata.

VENDEDOR/A EXTERNO Distribuidora de productos gastronómicos. Movilidad propia excluyente. Experiencia en ventas y atención al cliente. L-V full time en La Plata.

ASESOR DE SERVICIO Concesionario oficial líder. Atención cliente. Coordinar horarios y costos del servicio. Edad: 28-45 años. Full time La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

VENDEDOR Y COBRADOR EXTERNO Empresa de equipamientos comerciales. Part time. Movilidad propia excluyente. La Plata.

CAJERO/REPOSITOR Bazar. Amplia disponibilidad horaria. La Plata.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE SR Club de campo en Abasto (La Plata). Amplia experiencia en administración contable, manejo excel avanzado y programas de gestión conocimientos contables e impositivos. Mod. híbrida, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

RESPONSABLE DE CALIDAD Importante empresa de ingeniería. Experiencia en puestos similares. Normas ISO L a V 7 a 16 Berazategui.

SUPERVISOR MANTENIMIENTO MECANICO Importante industria. Experiencia previa, manejo de personal. Conocimientos en mecánica e hidráulica. L a V 7,30 a 16 hs S 8 a 13 hs La Plata.

INGENIERO ELECTRICO JR O ESTUDIANTE AVANZADO Importante empresa de electricidad. Conocimientos en redes de baja y media tensión. Registro de conducir al día full time La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

SERIGRAFISTA TEXTIL Gráfica. Experiencia en puestos similares. Impresiones a color L-V 9 a 17 hs zona La Plata.

MEDICO/A PATOLOGO Importante laboratorio. Experiencia en congelaciones, Pap, etc. Amplia disponibilidad horaria zona La Plata.

PASTELERO Importante panificadora. Experiencia en puestos similares. Disponibilidad full time. Zona Ezpeleta.

INGENIERO CIVIL, HIDRAULICO O ARQUITECTO para Jefe de Obra. Empresa constructora. Sólida experiencia en obras civiles e hidráulicas. Registro de conducir. Disponibilidad full time L-V La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

ENCARGADO DE BAZAR Experiencia manejando grupos. Experiencia en el rubro supermercados. Liderar al equipo de repositores y cajeros. Disponibilidad full time zona La Plata.

VENDEDOR EXTERNO Distribuidora de insumos para panadería. Movilidad propia. L-V full time CABA y GBA norte.

VENDEDOR DE REPUESTOS Distribuidora de repuestos. Experiencia en puestos similares. Conocimiento del rubro. Movilidad propia. CABA, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

SUPERVISOR Empresa de ascensores. Técnico mecánico o electromecánico. Conocimientos en electricidad y experiencia en montaje y mantenimiento de ascensores. Registro de conducir excluyente L-V full time La Plata.

ARQUITECTO/INGENIERO/MMO Importante institución. Conocimientos sobre infraestructura edilicia y Seguridad e higiene. Deseable experiencia en empresas constructoras L-V full time La Plata.

RESPONSABLE DE MARKETING Empresa de repuestos. Recibido de carrera de marketing y afines. Manejo de estrategias de marcas y de difusión. L-V full time, sábado medio día. Zona La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh Mook's

JEFE DE DEPOSITO Importante empresa de consumo masivo. Experiencia trabajando en depósito y en manejo de grupos. Sistemas de Gestión. L a S 9,30 a 17,30 hs La Plata.

ASESOR DE SERVICIOS Importante concesionaria líder. Atención al cliente y realizar presupuestos. L a V full time CABA.

COMERCIAL TECNICO Empresa de ingeniería. Estudiante o recibido de Ingeniero mecánico o afines. Búsqueda de nuevos clientes y seguimiento. Licencia de conducir L a V 7 a 16,30 hs Berazategui, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

22 -1 PROFESIONALES PEDIDOS

Buscamos profesor/a de Inglés para clases presenciales en Instituto privado. Enviar CV a: institutoingles2023@gmail.com o escribir al 221-546-6244.

SE NECESITA ARQUITECTO, INGENIERO O MAESTRO MAYOR DE OBRAS PARA FABRICA DE MUEBLES UBICADA EN BERISSO. CONFECCION DE PRESUPUESTOS, MEDICION EN OBRA, SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN TALLER. DISPONIBILIDAD HORARIA Y CARNET DE CONDUCIR. ENVIAR CV A rhumanossc@hotmail.com .

Se busca Ing. Civil: experiencia en cálculo estructural, conocimiento en ingeniería sanitaria, experiencia acabada o haber participado de proyectos de ingeniería ejecutiva y de detalles, disponibilidad horaria 8 hs. Ing. Químico: experiencia en cálculo de procesos en el área del saneamiento, experiencia en realización de P&ID, experiencia acabada o haber participado de proyectos de ingeniería ejecutiva y de detalles, disponibilidad 8 hs. Ing. Hidráulico: experiencia en cálculos hidráulicos particularmente perfil hidráulico de plantas, cálculo de redes de agua y cloaca, cálculo de estaciones de bombeo y definición de equipos electromecánico, experiencia acabada o haber participado de proyectos de ingeniería ejecutiva y de detalles, disponibilidad 8 hs. Ing. Mecánico o electromecánico: Experiencia en realización de piping, cómputo de materiales, despiece, etc., cálculos y/o verificación de cañerías y piezas especiales, experiencia acabada o haber participado de proyectos de ingeniería ejecutiva y de detalles,disponibilidad horaria 8 hs. Técnico, dibujante: experiencia CAD, Civil CAD y/o Revit, experiencia en BIM, disponibilidad horaria 8 hs. Enviar CV a: tecnica@ingenieria-global.com.ar.



22 - 3 GASTRONÓMICOS

!!!Busco ayudante cocina c/experiencia turno noche. Enviar CV a schiavillamaximo@hotmail.com .

Atención nuevo proyecto! ventas, chef, jefe de cocina, pasteleros, cocineros, ayudante de cocina, mozos, heladeros te estamos buscando! sumate al equipo! cv.grastronomiacb@gmail.com.

Cafetería en Gonnet busca barista para sector exterior de take away, se ofrece capacitación en café de especialidad y arte latte, horarios sáb., dom. y feriados de 13 a 20 hs. Enviar CV a: consultora.citybell@gmail.com.

Cinco Sabios busca para formar parte de su equipo: ayudante de cocina con experiencia, enviar CV a: busquedaslaboraleslp@gmail.com o personalmente a cualquiera de sus sucursales.

Restorant busca cocinero, pastelero y panadero con experiencia, enviar CV rrhhlaplata49@gmail.com .

Se busca cocinero con experiencia. Presentarse con CV en calle 51 Nº 476 Covent Garden (patio escondido).

22 - 5 EMPLEOS PEDIDOS

!!!Chofer taxi pago 35% horario a convenir, radi, GPS, referencias comprobables, tratar diagonal 74 Nº 3376.

!!!Importante supermercado de la zona busca empleado (repositor, cajera, fiambrera) calle 44 y 156 (Las Marías).

!!Chofer taxi o alquilo turnos, radio, GPS, APT. Teletaxi 41 e/138 y 139.

“CHOFER HOMBRE O MUJER PARA TRANSPORTE ESCOLAR CAT.D3, LUN A VIER, ENVIAR CV A salud.laplata@yahoo.com.ar .

“Fábrica de revestimientos zona Berisso busca: empleado con experiencia en construcción, albañilería en gral. y trabajo en obra, disponibilidad full time. Enviar CV y remuneración pretendida a: cvpietrastyle@gmail.com.

“Se necesita todo tipo de personal para supermercado ubicado Diagonal 79 e/119 y 120 Nº 55 llevar currículum en el horario de 10 a 16 hs.

505 e/8 y 9 supermercado busca repositor, cajera, fiambrera, 446 y 28 bis supermercado busca cajera y repositor.

Avon incorpora revendedora regalo + ganancias 221-558-2189 / 469-4894.

Busco alineador con experiencia plaza Rocha Nº 72 221-542-5168.

Busco cortador carnicero con experiencia y buena presencia, tratar en diagonal 78 y 55 en horario de 8 a 13 y de 17 a 20 hs Carnes Otaran.

Busco empleado para heladería con/sin experiencia, dejar CV en calle 419 e/5 y 6 Nº 326, Villa Elisa.

Chicas +18 para lavadero de autos, responsable. Wsp. 221-619-5770 - 221-569-5361 - 221-540-9377.

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA ZONA NECESITA OPERARIOS DE MINICARGADORA Y CHOFER DE CAMION SEMI CON MANEJO DE HIDROGRUA DE ALTO PORTE. ENVIAR CV A: rrhh231@yahoo.com.

Estación de lavado Leo’s solicita personal c/s experiencia. Presentarse en Diag.74 esq.65 de 8 a 13 hs con CV.

Estás en negro?, tuviste un accidente de trabajo o despido? Reclamo ART? Reclamos seguros? Consultá tus derechos especialista laboral 221-545-3419 estudiolaboral01@gmail.com.

FABRICA DE MUEBLES INCORPORA OFICIAL Y MEDIO OFICIAL CARPINTERO PARA TRABAJOS EN MAQUINA. PRESENTARSE EN CALLE 12 (EX 69) Nº 661 Y 126 BERISSO O ENVIAR WHATSAPP 221-494-6344.

Importante cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas, cocinero, camareros/as, ayudante de cocinero/a, cajero con experiencia en Restosoft. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido: empleadoscitybell@gmail.com.

Importante distribuidora de La Plata, selecciona para su local empleado para mostrador y salón de ventas. Empleado/a atención al público y caja (salón de ventas). Requisitos: tener experiencia en manejo de caja, reposición de mercadería e higiene del local (se valorarán candidatos/as ex McDonalds, ex Día, ex Easy o Sodimac). Horario de lunes a viernes de 8 a 17 y sábados de 8 a 13 hs., sueldo acorde comercio, con prestaciones de ley, posibilidad de crecimiento y efectivización. CV a: vaninafellosa@hotmail.com.

Importante distribuidora de La Plata selecciona para su local operario de depósito. Requisitos: contar con experiencia en recepción de mercadería y orden de depósito, preferentemente en alimentos (distribuidoras por ejemplo), preferentemente con registro de conducir. Horario full time de 8 a 18 hs., sábados de 8 a 13, sueldo acorde comercio, con prestaciones de ley, posibilidad de crecimiento y efectivización. CV a: vaninafellosa@hotmail.com.

Importante empresa de transporte de larga distancia busca: empleado con conocimiento electricidad, con experiencia en mecánica pesada. Enviar CV busquedacv.ba@gmail.com .

Importante empresa dedicada a la comercialización y distribución se encuentra en búsqueda de administrativo/a para su sucursal ubicada en La Plata. Responsabilidades: análisis y cierre de repartos. Dar soporte a las tesorerías. Colaborar con otras tareas administrativas que la administración demande. Requisitos: experiencia en tareas administrativas/contables. Conocimientos contables para realizar asientos. Interesados enviar CV a conurbano.rrhh@hotmail.com con el asunto administrativo.

Importante empresa dedicada a la comercialización y distribución se encuentra en búsqueda de tesorero/a para su sucursal ubicada en La Plata. Responsabilidades: Manejo y responsabilidad de caja (grandes volúmenes de dinero). Pagos y cobros por ventanilla. Cierres de caja y arqueo diario. Contabilizar ingresos y egresos. Otras tareas administrativas y de facturación que la sucursal demande. Requisitos: Experiencia como tesorero/a manejo de grandes volúmenes de dinero). Pagos y cobros por ventanilla. Cierresde caja y arqueo diario. Contabilizar ingresos y egresos. Otras tareas administrativas y de facturación que la sucursal demande. Requisitos: experiencia como tesorero y/o manejo de grandes volúmenes de dinero. manejo de cheques, transferencias y otros pagos electrónicos. Conocimientos contables para realizar asientos de ingresos y egresos. Información adicional: jornada de lunes a sábado. Interesados enviar CV a conurbano.rrhh@hotmail.com con el asunto tesorero.

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de choferes de grúa con registro habilitante E1 y cargas generales. Residir en La Plata o aledaños, presentarse el lunes 22/05 en La Portada 3891, Berisso de 11 a 15 hs. con CV en mano.

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de Operario de tareas generales con experiencia en manejo de herramientas manuales y eléctricas, residir en La Plata o aledaños, presentarse el lunes 22/05 en La Portada 3891, Berisso de 11 a 15 hs. con CV en mano.

Incorporamos a nuestro staff cocinero con experiencia comprobable (mínimo 2 años) en servicios de grandes volúmenes y producción. CV a: clinalesa@gmail.com.

Lavadero solicita personal con experiencia y referencias. Presentarse en 72 esquina 18.

Lobistas y vendedores/as ejecutivos con conexiones empresarias y política para emprendimientos varios en Berisso. Enviar CV al 11-4047-7187.

Múerdeme Resto Bar buscamos mozo/a y cocinero/a, vendedor viandas y encargado responsable mayor 30 años, p/turno tarde noche mandar CV al 221-691-1622 a partir del lunes de 10 a 18 hs.

Necesito 1 repositor, 1 cajera, 1 fiambrera, con experiencia para 520 Nº 1436 e/9 y 10, Super Sona.

Necesito mecánico, tratar 521 e/137 y 138, taller.

Necesito repositor c/exp. p/super, cajera turno tarde c/exp. 133 e/49 y 50.

Necesito un repositor, fiambrera para supermercado 16-69 y 70.

Personal en 7 y 514 lava autos, sólo con experiencia mínimo $ 9500 por día urgente.

Pollajería necesita trozador, 4 horas. Enviar CV a: pollajeriarocinante@gmail.com .

Residencia adultos mayores solicita médicos, psicólogos, enfermeros, asistentes geriátricos, mucamas, enviar CV arvenecia1@gmail.com .

SE NECESITA CAJERA CON EXPERIENCIA, PARA CARNICERIA, MANEJO POSNET, REGISTRADORA Y DISPONIBILIDAD FULL TIME. COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-363-3813. TEL. 460-2697.

SE NECESITA CARNICERO COMPLETO CON EXPERIENCIA, BUEN SUELDO, COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-363-3813.

Se busca cajera con o sin experiencia entre 18 y 40 años, calle 4 e/528 bis y 529 Nº 345, concurrir directamente.

Se busca corredor con cartera propia, para importante distribuidora de la ciudad de La Plata, con comisiones sin tope + incentivos + beneficios. Para postulaciones comunicarse al 221-660-4163 (enviar vía whatsapp CV).

Se necesita ayudante para cableados disponibilidad para viajar al interior. Mandar CV a rrhhtelecomunicaciones@yahoo.com .

Se necesita cajera, fiambrera y repositor con experiencia para supermercado. Presentar en calle 60 e/30 y 31 Nº 1783 whatsapp 221-591-4603.

Se necesita costurera con experiencia en recta. Trabajo en zona La Plata Contacto 11-6321-0206.

Secretaria administrativa para hogar discapacitados, barrio Aeropuerto entre 30 y 40 años horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 12 hs enviar CV 221-438-4304.

Solicito auxiliar enfermería, cocineros para geriátrico CV laboralescv@hotmail.com C.Bell.

Solicito empleada doméstica para tareas generales que además sepa cocinar edad entre 40 y 50 años. Horario 11 a 16 hs con referencias comprobables, buena presencia y responsable. Enviar CV en PDF contacto 221-574-7182 Rubén.

Supermercado necesita repositor fiambrera, cajera c/experiencia. Enviar CV wsp.221-505-1712.

Supermercado seleccionará empleado/a para tareas varias caja, fiambrería, reposición “con experiencia”. Enviar CV con foto a: autoserviciopiscis@yahoo.com o entregar personalmente en 19 esq.50.

URGENTE: TALLER DE CHAPA Y PINTURA NECESITA OFICIAL PINTOR, PRESENTARSE EN 526/27 Y 28, PORTON VERDE O LLAMAR AL 527-6298 O 221-501-3108.

VENDEDORA, ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, PARA EMPRESA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EXPERIENCIA EN ATENCION AL CLIENTE, MEDIA JORNADA, HORARIO LUNES A VIERNES DE 13.30 A 18 Y 2 SABADOS DE 10 HASTA 13, UBICACION TRABAJO DENTRO CASCO LA PLATA. ENVIAR CV: encargadolaplata@gmail.com.

Vendedor/a de rifas para importante fundación de La Plata. Wsp. 221-638-8149.

Volantera 18 a 25 años para puerta a puerta zona Los Hornos y Berisso whatsapp (221)559-5422.