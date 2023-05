Las ingenieras ganan terreno en la UNLP

Crece -y con una proyección que muestra una tendencia al aumento- la cantidad de mujeres que egresan de las carreras de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Con 458 graduadas, se batió así el récord del año pasado y también se superó el número en términos históricos, pues según las cifras actuales, el 30 por ciento de quienes se reciben en esa unidad académica son mujeres.

Estos datos fueron presentados por autoridades de la facultad de la avenida 1 y 47 en una charla con directores de colegios secundarios. La cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) a nivel nacional, el porcentaje de mujeres estudiantes en el ciclo superior es del 58 por ciento, llegando en algunas carreras a superar el 80 por ciento, mientras que en las ingenierías alcanza sólo el 20 por ciento.

“A veces la asociación de las carreras hace que las mujeres no las elijan. Desde que empezamos en la Facultad con la difusión de las carreras, las visitas a los colegios y otras actividades de promoción, las chicas han empezado a venir más. Antes, teníamos un 10 por ciento de egreso y la cantidad de graduadas no era significativa. Hoy tenemos un 24 por ciento de ingreso y un 30 por ciento de egreso. Si subimos el ingreso de mujeres también vamos a subir el egreso. Por eso nuestro interés en incentivar a las jóvenes en estudiar carreras de Ingeniería”, expresó el decano de Ingeniería Marcos Actis, quien brindó la charla junto a la secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, y profesora titular de Matemática Para Ingeniería (Mate PI) Rossana Di Domenicantonio.

Para la docente, el aumento en el número de egresadas también podría atribuirse a la constancia que demuestran las mujeres en el estudio. “Muchas veces les pedimos eso a los chicos, que sean constantes porque la Ingeniería es una carrera dura, pero es para todo el que quiera estudiar. Con constancia, dedicación y esfuerzo van a lograr el objetivo de graduarse”, sostuvo Di Domenicantonio.

“RODEADA DE VARONES”

Frida Alfaro Rodríguez -28- es ingeniera aeronáutica recibida en 2021 en la facultad platense. Para ella, ingresar en una carrera con mayoría de varones no resultó muy extraordinario porque venía de una tecnicatura con similares características en cuanto a género.

Contó la joven que “al entrar a la facultad había realmente pocas chicas, pero en general no me he sentido incómoda por eso”. Sí le ocurrió que en algunos momentos, al estar rodeada de tantos varones “pudo resultar un poco abrumador, pero yo ingresé sabiendo que me iba a encontrar con eso”. Hoy Frida no sólo es egresada de esa unidad académica sino que además enseña en una cátedra.

Di Domenicantonio realizó un sondeo sobre la proporción de egresadas. “En carreras como Química o Materiales, la cantidad de egresadas es superior a la de egresados y en otras ingenierías, como Industrial, la cantidad de egresados por género es similar”.

Al último encuentro con las autoridades de Ingeniería asistieron 28 representantes de colegios públicos y privados de La Plata y alrededores. También participaron de manera virtual directores de 8 establecimientos educativos del resto del país.

Con la finalidad de que los alumnos que están culminando el nivel secundario se preparen antes de ingresar a la facultad, Ingeniería dicta la modalidad anticipada de la materia Mate PI, entre agosto y noviembre.