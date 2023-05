Siguen las denuncias por la quema de residuos en Altos de San Lorenzo

La quema de residuos en la cantera de Altos de San Lorenzo volvió a ser motivo de preocupación y reclamo en diversos puntos, dentro y fuera de esa localidad, por el humo intenso y el olor, seguido de malestares físicos como dolor de garganta y mareos.

Laura, vecina de 22 y 78 contó que ayer “durante la madrugada, me desperté sintiendo olor a humo aún cuando todo estaba cerrado”.

Marcelo, de 13 y 76, agregó que “el olor a basura da que había dentro de mi casa es de no creer. Comprobamos que venía de afuera”, pudo identificar el vecino, en el límite de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira. “Afuera, era como una gran niebla, pero comprobamos que era humo denso”, describió.

El vecino sentenció que “siguen ndo basura de la cantera de 16 a 19 y de 86 a 90. Todos los días ron pero el viento era del norte, ahora el viento cambio o no hay viento y el humo se vino a la Ciudad”. Para otro vecino de la zona “todos los días ron, pero el viento era del norte y no se notaba. Ahora, el viento cambió o no hay viento y el humo se vino a la Ciudad”, aseguró.

“Aprovecharon un poco de neblina. Además, n bien a la noche o a la madrugada para que nadie los denuncie porque la mayoría de la gente duerme”, sostuvo uno de los frentistas que habló con este diario.

Finalmente, en la tarde de ayer, la lluvia persistente y pareja, prometía alivio. “Esperemos que por lo menos de esta manera se apague el fuego”, apuntó una vecina.

Hartos de la situación y de hacer reclamos, en el barrio se expresó que “los vecinos ya nos enteramos de que los camiones de basura descargan en la cantera y luego la n. En la Municipalidad lo saben y nadie hace nada”, denunció un frentista del área cercana a las canteras. Según los vecinos, “no es una sola cantera, sino que se divide en varias, que están metidas entre las casas”.