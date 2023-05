La Región debe aprovechar el torneo mundial que se juega en el Estadio Único

Con el partido inaugural disputado ayer en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se inició el Campeonato Mundial Sub 20 que tiene, como uno de los principales escenarios, al Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona”, en el que para hoy están programados dos partidos: el de Israel vs Colombia y luego el de Senegal vs Japón. Tal como se sabe, el torneo se desarrollará en 22 días, con la participación de 24 selecciones, y 504 jugadores.

Según se dijo ya a fines del mes pasado, los tres municipios de nuestra región debieran ponerse a la altura de las posibilidades que ofrece un espectáculo que tendrá alcance internacional.

Aún cuando haya surgido de un episodio negativo, la repercusión alcanzada en muchos países por el caso de un presunto abuso a una empleada y los destrozos en un hotel de La Plata registrados en las últimas horas, cuya autoría se adjudica a futbolistas de un plantel extranjero allí alojados, anticipó la resonancia que alcanzará el torneo.

En lo concerniente al prioritario tema de la seguridad, desde los organismos provinciales con incumbencia se aseguró que se llevarán cabo controles estrictos en cada traslado, durante y después de los partidos, con la presencia de efectivos y de los grupos especializados.

Aunque, desde el punto de vista de la acción oficial, cabe lamentar que no se haya resuelto el problema -ya pretérito- de las roturas en partes del techo del Estadio.

También es de esperar que la Policía y la Comuna controlen debidamente el tema del estacionamiento de vehículos, evitándose a todo trance la presencia de organizaciones de “cuidacoches” y “trapitos”, que suelen incurrir en toda clase de excesos. La limpieza en el interior y en el exterior del Estadio debe estar garantizada en forma inexcusable.

Se ha dicho en forma reiterada -y vale insistir en ello- que nuestra zona tiene un excelente patrimonio turístico. Desde la terminación de la Autopista primero, y la electrificación del Roca, ese recurso debiera ser mejor aprovechado y no desperdiciado. Además puede tomarse en cuenta que en La Plata se ha mejorado sustancialmente la capacidad hotelera.

Pero la llegada rápida que ofrecen la Autopista y el tren, así como las otras ventajas existentes, necesitan, por supuesto, que los municipios involucrados cumplan además con sus obligaciones básicas y garanticen, asimismo, un mejor y más adecuado mantenimiento de las principales atracciones que debieran existir, ya, con adecuadas señalizaciones.

Saber que nuestra zona recibirá a miles de visitantes y a numerosos medios de otros países, que podrán divulgar no sólo la justa deportiva sino las características de los lugares en donde ella se dispute, debiera exigir de los municipios de la Región un esfuerzo especial, destinado a mejorar ya la estructura receptiva y facilitar esas presencias, además de aprovecharlas para dejarles documentada -tanto vivencialmente, como a través de información turística- las bondades y las numerosas posibilidades que ella ofrece.