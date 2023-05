América al acecho: Mariana Fabbiani se suma al canal ¿y le sigue Mirtha Legrand?

Mariana Fabbiani vuelve a la tevé: la conductora que fuera figura estelar de El Trece con su magazine “El diario de Mariana” llevará su programa a la pantalla de América, canal que sigue sumando estrellas luego de haber conseguido el pase de Marcelo Tinelli, su “Bailando” y sus producciones.

Tinelli es de hecho gerente artístico del canal, y fue él quien firmó a la conductora, tomándose con ella la habitual foto. “Mariana Fabbiani se suma a la programación de América. Hace instantes la conductora firmó el contrato con el Gerente Artístico de América, Marcelo Tinelli”, anunciaron desde el canal junto a una foto.

“Con producción de Mandarina Contenidos -agregaron- la conductora ya se encuentra trabajando con su equipo que muy pronto llegará a las tardes de nuestra pantalla”.

“El diario de Mariana” (DDM) es un magazine de actualidad que se emitió por la pantalla de El Trece entre 2013 y 2019. Pandemia mediante, su desembarco en América -aún sin fecha de estreno ni horario definido en la grilla- marcará el regreso de la conductora a la pantalla chica desde entonces, a excepción de un pequeño regreso con “Mamushka” y “Lo de Mariana”, también en El Trece.

Sobre estos años fuera de la pantalla, anoche, en una entrevista en “LAM” junto a Tinelli, Fabbiani dijo: “Llega un punto que cuando estás todos los días en la tele, se hace una picadora de carne de verdad. Me tomé mi descanso y estoy renovada, con muchas ganas de reencontrarme con el público y en este canal, que fui muy feliz. Acá hicimos RSM, que fue un éxito enorme, para mi carrera fue muy importante”.

“Cuando Marcelo me llamó, yo estaba por otros caminos, y la verdad que me motivó con venir acá. Con él acá, por primera vez en América, con su proyecto. Me pareció que había mucho para hacer, un camino nuevo por recorrer”, agregó.

La salida de Fabbiani de El Trece, sin embargo, no se dio solo por el cansancio de la conductora: en 2021, realizó dos envíos para El Trece, los mencionados “Mamushka” y “Lo de Mariana”, pero no funcionaron y fueron levantados rápidamente del aire.

“Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan . Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, escribió Mariana conciliadora tras el final, pero días después sorprendió con un fuerte mensaje que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik y lo cerró con el hashtag #TeLaDejoPicando. “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, disparó.

Desde entonces, la conductora no volvió a la pantalla, y América vio la posibilidad de seguir agrandando su grilla con su convocatoria. Y, al parecer, no se iría sola: Mariana Fabbiani quiere llevar de El Trece a América TV Martín Candalaft y Luciana Geuna, según contó Marina Calabró. Él ya fue parte de “El diario de Mariana”, ya que tuvo la labor de cronista entre 2015 y 2019.

Con Tinelli al frente de América, las estrategias parecen claras: mientras El Trece busca volver a ser competitivo en la cima del rating y en el camino ha comenzado a soltarle la mano a sus viejas glorias, costosas y con audiencia en baja (ya se fue Tinelli, ya soltaron a Fabbiani, y todavía no cerraron a Mirtha para esta temporada), América está listo para aprovechar las “ofertas” que queden producto del éxodo. Por cierto, hace rato suena Legrand en los pasillos de América...