Melluso y la ilusión de todo Gimnasia: “Hay chances, y eso te permite soñar con la clasificación”

Gimnasia pudo finalmente sacarse la espina y obtener su primer triunfo en Copa Sudamericana. Ante esto, el Lobo se aseguró seguir con vida en el ámbito internacional. Y si bien su clasificación sigue en el terreno de lo complejo, ahora preparará el viaje a Brasil del jueves 8 de junio para medirse con Goiás con otra expectativa.

Así las cosas, Matías Melluso, el capitán Mens Sana, analizó la importante victoria ante Independiente Santa Fe por 1 a 0 en el Bosque, la cual le permite a los suyos seguir soñando con el pase a la siguiente instancia.

“El primer tiempo fue un poquito más trabado, ninguno de los equipos tuvo llegadas. Ellos tuvieron el tiro libre justamente porque es un tiro libre, pero no llevó peligro”, comenzó el zurdo. “En el segundo tiempo sí. Creo yo que jugamos mucho mejor, tuvimos más la pelota, tuvimos muchas más aproximaciones y creo que se jugó bien al fútbol, obviamente con los cambios que ayudaron. Las entradas de Napo (Antonio Napolitano) y Pipa (Alan Lescano) nos dieron más juego y más seguridad con la pelota. Es lo que se vio. Por suerte se pudo ganar”, indicó.

En cuanto a las razones por las cuales al Lobo le costaba tanto ganar en el ámbito internacional, expresó: “Nosotros veníamos jugando bien en la Copa y no se nos venían dando los resultados, siempre por detalles. Lo habíamos hablado justamente en la charla previa, para marcar esos detalles. Eso se vio reflejado en la cancha. Estuvimos en todos los detalles y eso nos dio los tres puntos”, sostuvo el lateral por izquierda, quien hizo foco en el complemento, donde el Lobo fue muy superior a su rival de turno.

“Creo que el segundo tiempo fue muy bueno, porque ellos no pasaron la mitad de la cancha. Y si pasaron fue con quien entró por mi lado (Neyder Moreno) que pateó desde lejos, pero no nos generaron peligro. ‘Pala’ (Bruno Palazzo) entró bien y los chicos en general tuvieron un buen partido, y eso nos dio margen a nosotros para salir jugando para adelante. Y por suerte se ganó”, agregó.

“Hay que seguir trabajando y mejorando porque nos quedan dos fechas más”

Frente a este panorama, Gimnasia depende de sí mismo para seguir con vida en el terreno internacional, en el cual deberá vencer a los brasileños el jueves 8 de junio y repetir 20 días más tarde, cuando se mida con Universitario de Perú para cerrar el grupo G, si es que no quiere tener que estar atento a ningún otro resultado.

Así las cosas, Melluso se refirió al tema: “Hay chances. Y si hay chances, eso te permite soñar con la clasificación, que es lo que más queremos”, consideró. “Los resultados no se nos venían dando por detalles. Se nos dio contra Santa Fe, pero hay que seguir trabajando y mejorando porque nos quedan dos fechas más”, explicó.

Su gran rendimiento le valió una ovación por parte del estadio, algo especial en el particular momento que le toca vivir.

“La verdad es algo muy lindo. Me hubiera gustado que mi vieja lo escuche, pero la gente me está acompañando en este momento”, indicó. “Seguramente está en la tribuna alta puteándome por alguna cagada que me mando”, bromeó. “Estoy muy feliz por la gente que tenemos, por los aplausos, porque coreen mi nombre. Eso me va a quedar para toda la vida”, completó.

Por último, se refirió a la visita de Lucas Licht a Estancia y los consejos que le dio.

“Hace un par de días estuvo el Bochi y por ahí me dejó un par de tips (risas). Ya los chicos me vienen insistiendo con que patee al arco. Pude hacerlo, tirar centros, meter una asistencia, hoy pude marcar. Y me quedo con eso, con ayudar al equipo, que es lo que me pone más feliz”, concluyó.