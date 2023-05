La AFIP salió a intimar a quienes compraron el dólar bolsa o MEP

Mientras el Gobierno refuerza cada vez más el cepo cambiario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pone la lupa sobre los contribuyentes que se dolarizaron comprando bonos en el mercado financiero. Según se informó ayer, el organismo recaudador notificó a 5.780 personas que durante 2022 habían omitido incluir en sus declaraciones juradas la compra de dólar MEP por un monto total de US$1.100 millones y las intimó a hacer las presentaciones correspondientes, junto con el pago del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. La decisión se conoció el mismo día en que empezaron a regir nuevas restricciones sobre las divisas financieras, que ayer operaron a la baja.

A la par que los controles cambiarios se endurecen, la AFIP advirtió transacciones de compraventa de moneda extranjera mediante adquisición y liquidación de bonos en cuentas locales y en el exterior -popularmente conocidas como “dólar MEP” y “contado con liquidación” (CCL)-. Dentro de ellas, se detectó a un grupo de personas que, durante 2022, habíacomprado individualmente más de US$ 50.000 en el mercado financiero.

“El total de divisas que adquirieron por está vía asciende a 1.160 millones de dólares, lo que representa 205.310 millones de pesos al tipo de cambio oficial de cierre del año pasado y deberían verse reflejadas en las declaraciones juradas correspondientes”, aseguró el organismo recaudador.

Se detalló que la AFIP remitió notificaciones electrónicas a los sujetos involucrados, con el objeto de que consideren correctamente tanto el origen de los fondos utilizados para realizar dichas operaciones, así como su íntegra declaración y correcta valuación, de cara al vencimiento de junio de la presentación de las declaraciones juradas determinativas y el pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Entre los tributaristas hay quienes consideran que el Gobierno estaría “usando” a la AFIP para desalentar la compra de dólar MEP o Contado con Liquidación. Tal es el caso del abogado Diego Fraga, quien apuntó: “Como suele ocurrir en los gobiernos kirchneristas, donde el atraso cambiario genera brecha entre el dólar oficial y los financieros, se pretende reprimir el acceso a la divisa con la utilización de todas las dependencias del Estado: la Dirección General Impositiva, la Aduana, la Comisión Nacional de Valores (CNV), etc. Todo para suplir la falta de recursos del Banco Central”, dijo y recordó que “La AFIP tiene un largo historial de medidas en este sentido. Desde la creación de percepciones a la adquisición de moneda extranjera, bienes o servicios del exterior, hasta amenazas de inspección y/o de sanciones anómalas para sujetos que operan en el mercado cambiario y/o bursátil”.

Agregó que “esto se da en un contexto donde la Comisión Nacional de Valores ha puesto trabas importantes para ciertas operatorias que permiten arbitrar entre los distintos tipos de dólares, por lo que no resulta extraño que la AFIP también adopte acciones para desalentar este tipo de comportamientos. Ahora bien, hasta el momento en que les toque presentar las declaraciones juradas, la AFIP no podrá más que lanzar este tipo de advertencias que en los hechos no tienen efectos prácticos”.

CONTROLES E INTERVENCIONES

La intimación de la AFIP llegó el mismo día en que empezó a regir la resolución sorpresa de la CNV: sobre el final del martes estableció que aquellos que realicen operaciones para hacerse de dólar MEP o CCL con los bonos AL30 o GD30 no podrán disponer de esas divisas por los 15 días posteriores para realizar una nueva transacción con ese dinero que involucre a otros activos.

En los hechos, las nuevas medidas buscan atacar el “rulo” MEP/Ledes (letras de Descuento emitidas por el Tesoro Nacional para financiarse en el mercado de capitales).

En la CNV hablaron de “limitaciones prudenciales” para evitar una mayor sangría de divisas en el Banco Central, que ha destinado más de US$700 millones a mantener a raya las cotizaciones paralelas, en un contexto donde las reservas brutas cayeron hasta los U$S 32.907 millones (-U$S155 millones). Se trata del nivel más bajo desde el regreso del cepo cambiario, en 2016.

Los dólares paralelos tuvieron comportamientos dispares tras las restricciones de la CNV. El blue avanzó un peso, hasta los $493 (a solo $2 de su máximo histórico) y registró así tres jornadas consecutivas de suba. En tanto, el tipo de cambio oficial mayorista -cuyo acceso es limitado- se ofreció a $235,65 (+0,3%) y la brecha con el informal sigue en torno al 109%.

Por su parte, el nuevo cepo hizo mella en el MEP, que bajó más de tres pesos, hasta los $462,35. También los controles desaceleraron al dólar CCL, que es el utilizado por las empresas para hacerse de divisas y girarlas al exterior, y terminó a $479,65, $1,46 menos que el martes.