Agustín Rossi se lanza como precandidato presidencial en el FdT

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien anunciará hoy formalmente su precandidatura presidencial por el Frente de Todos (FdT), pidió a la coalición oficialista a “aprovechar” las PASO como un “instrumento” para que esa fuerza saque “la mayor cantidad de puntos”.

Rossi reiteró en una entrevista radial que formalizará su precandidatura con un video que será difundido a través de las redes sociales, a poco menos de un mes del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto.

“Nosotros tendríamos que aprovechar el instrumento de las PASO para que nuestra coalición saque la mayor cantidad de puntos”, manifestó.

El exministro de Defensa, argumentó que el FdT en las encuestas “cuando se miden cuatro candidatos del oficialismo” se encuentra “en 35 puntos”, y remarcó que “cuando se miden menos candidatos” obtiene “menos cantidad de puntos”.

En esa línea, advirtió que estas elecciones serán “distintas a las que hemos tenido en los últimos tiempos” y consideró: “Ni las PASO van a determinar la primera vuelta, ni la primera vuelta puede llegar a determinar la segunda vuelta”.

En tanto, el funcionario destacó que su precandidatura puede “simpatizar con distintos sectores” del oficialismo e “interpelar a otros”.

“Vamos a empezar ese camino. El desafío es en 30 días convertir la precandidatura en una lista”, señaló.

Además indicó que la posibilidad de ser candidato “se abrió” cuando el presidente Alberto Fernández “anunció que no iba a ser candidato a la reelección”, y manifestó que pese a que no se siente el “candidato de nadie”, el mandatario lo “alentó” a presentarse.

No lo invitaron

“Estuve abajo. No estuve arriba del escenario porque no me invitaron. Así de simple. La realidad es que en una de esas (la invitación) se traspapeló, pero la verdad es que no fui invitado. Tampoco me duele, ni mucho menos. Aproveché y disfruté de la plaza”, declaró Rossi durante otra entrevista radial.