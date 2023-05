VIDEO. EL DIA en Brasil: ¿Fue penal para el Pincha? Qué dijo Boselli

Mauro Boselli habló con EL DIA luego del empate del Pincha ante Bragantino en San Pablo, Brasil, y no pudo ocultar su bronca por la polémica jugada en el área del equipo local que pudo haber sido penal en favor del equipo platense y, por supuesto, cambiar el resultado del partido.

"No entiendo porque no revisó la jugada. Me estira la camiseta para atrás. No entiendo cuáles son los criterios para revisar una jugada", expresó el delantero sobre la situación que se produjo en el área del local cuando corría el minuto 29 de la etapa inicial.

En alusión a la explicación del referí, el colombiano Carlos Ortega, agregó: "Me dice que fue muy leve. La verdad, no lo entiendo".

Por otro lado, lamentó que "en el primer tiempo hicimos las cosas bien". "Podríamos haber marcado un gol y eso nos deja con bronca", añadió.

"Después en el segundo tiempo nos quedamos un poco físicamente, más que nada porque el rival te lleva", admitió.

Según analizó, "en el primer tiempo tuvimos tres chances claras para convertir ante un equipo que juega bien, que te impone una presión alta. A veces se hace complicado y vos tenés que hacer un desgaste y eso te merma el rendimiento en el segundo tiempo".

Para Boselli, "la deuda que tenemos es marcar en los momentos en que sumos superiores al rival". Respecto del resultado, dijo que "al final veremos si este punto sirvió o no".

Por último, habló de las molestias físicas que obligaron al técnico Eduardo Domínguez a reemplazarlo al inicio de la segunda etapa. "Sentí lo mismo que el partido pasado, una carga en el isquiotibial. Ahora a descansar y ver si se puede llegar al próximo partido. Seguramente realizar un estudio para saber qué es", comentó.