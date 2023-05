¿Quisieron asesinar a Putin o fue un invento?

MOSCÚ

Rusia aseguró ayer que frustró una tentativa de asesinar al presidente Vladimir Putin con drones enviados por Ucrania, que negó cualquier implicación en ese hecho y reportó un bombardeo “masivo” ruso, con numerosas víctimas, en la región de Jersón.

“El régimen de Kiev intentó golpear al Kremlin”, en el centro de Moscú, con dos drones que quedaron “fuera de servicio” gracias a “sistemas de radar de guerra electrónica”, indicó la Presidencia rusa.

“Consideramos esas acciones como un intento de acción terrorista y un atentado contra la vida del presidente”, afirmó el Kremlin, añadiendo que “Rusia se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere apropiado”.

Por la noche, la justicia rusa anunció la apertura de una investigación por “terrorismo en relación con una tentativa de atacar la residencia del Presidente de Rusia en el Kremlin”.

El expresidente ruso, Dmitri Medvedev, abogó por la “eliminación física” del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski, por su parte, negó la implicación de su país en lo que sería el más espectacular de los ataques atribuidos a Kiev en territorio ruso desde el inicio de la intervención de las tropas de Moscú en Ucrania, en febrero de 2022.

“TAREA DE LOS TRIBUNALES”

“No hemos atacado a Putin”, declaró Zelenski desde Helsinki, la capital de Finlandia, tras participar como invitado en una cumbre de cinco países nórdicos. Atacar al presidente ruso “será una tarea de los tribunales. Nosotros luchamos en nuestro territorio, estamos defendiendo nuestras aldeas y ciudades”, agregó.

EE UU se mostró prudente sobre las denuncias rusas. “Vi la información. No puedo validarla, no lo sabemos”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. “Tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho cuidado”, agregó.

What air defense doing? pic.twitter.com/w0gtyKy2pV

The Kremlin on fire, yes, it's real. pic.twitter.com/F5NomN0TbK