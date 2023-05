VIDEO. Repartidores en alerta: pros y contras de una ley que los atrapa

Un proyecto que busca dar un marco legal a la actividad de los repartidores de aplicaciones como PedidosYa, Rappi, Uber o Cabify, abrió el debate sobre el derecho al libre empleo y sobre la sindicalización entre los autores del proyecto de ley y los trabajadores.

En este sentido, EL DÍA habló con Leandro Ledesma, repartidor independiente, y Edgardo Toloza, trabajador de PedidosYa, quienes explicaron cuáles son los pros y contras en caso de que se promulgue la ley. El principal reclamo es que, para la presentación del proyecto, no se tomó en cuenta sus beneficios o necesidades, además de limitar su libertad a la hora de elegir los horarios de labor.

El proyecto

El proyecto contempla un registro único de trabajadores , donde se podrá obtener datos de ellos y de sus vehículos, a la vez que se podrá contabilizar las horas de trabajo. Sin embargo, entienden que esto implica “desarmar” su estructura laboral y los horarios flexibles que les permiten combinar con otras actividades. Es de la autoría de Omar Plaini, senador del Frente de Todos.

Con media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires , se establece la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para los y las trabajadores de plataformas de aplicaciones. Allí, deberían registrarse actividades de entrega y retiro de alimentos, objetos y demás realizadas.

LEA TAMBIÉN Tras la protesta de los repartidores, postergaron el debate de la ley de regularización en Provincia

Según pudo saber este diario, en el artículo 2° impulsan a que las empresas de manera obligatoria inscriban a los trabajadores y a los vehículos utilizados por los mismos. Así, el registro otorgará un “certificado habilitante” como se pone de manifiesto en los artículos 6° y 7° estableciendo que el Poder Ejecutivo, mediante la autoridad de aplicación sea el encargado de fijar condiciones, requisitos de inscripción, determinar los plazos, controlar las condiciones de servicio, las sanciones y responsabilidades frente a un incumplimiento. También será el encargado de exigir a las empresas y prestadoras del servicio que denuncie el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los trabajadores.

En la actualidad, los empleados de las plataformas trabajan de manera independiente y se resisten a un proyecto que no contiene la opinión de los mismos. Por los resultados contraproducentes que esto podría tener, los trabajadores temen por un aumento de la burocracia que los afecte directamente y, bajo estas circunstancias, las empresas dejen de prestar servicios y más de 25.000 personas queden sin fuente de trabajo.

La negativa

Hay diversas miradas a tener en cuenta para entender cómo les afecta a este sector el proyecto. Entre ellas, están quienes trabajan de manera independiente y por fuera de las aplicaciones, por otro, quienes forman parte del circuito.

En el primer grupo se encuentra Leandro Ledesma. Él creó su propio grupo de reparticiones, donde ofrece sus servicios a los locales y ellos son quienes le asignan envíos. Esto hace que, el dinero obtenido, vaya directamente a su bolsillo y no tenga que mantenerse en un ranking para obtener más ganancias.

LEA TAMBIÉN VIDEO. El petitorio de los repartidores y qué dice la ley

Edgardo Toloza trabaja para Pedidos Ya. Tiene que informar sus turnos y puede pausar la actividad las veces que quiera durante el día, así como manejar sus propios horarios. Sin embargo, de su desempeño diario depende la ubicación en el ranking de la plataforma, que va del 1 al 7 y que, cuanto más arriba esté, más ganancias tendrá.

En ambos casos son monotributistas, es decir, cuentan con aportes jubilatorios y obra social, datos no menores en este contexto. En las plataformas es obligatorio contar con un seguro que los resguarde en caso de accidentes que le impidan trabajar pero no se protege a su herramienta de trabajo, en este caso, la motocicleta, el auto o la bici.

El seguro, detalla la página de PedidosYa, cubre reintegro por gastos médicos o farmacia y póliza en caso de incidentes, invalidez permanente o parcial en los incidentes viales, muerte o sepelio en caso de accidente y póliza de telemedicina para el ciclista. Alcanza a todo el país “durante el cumplimiento del servicio de mensajería y/o reparto contratado por el cliente”.

En estos casos, cuando el trabajador no puede realizar la jornada por accidente, la aplicación “se encarga de la renta diaria, que son $2500 por día para poder subsistir”. Sin embargo, no incluye robos. “En La Plata y otras ciudades estamos organizados para ayudar al compañero, comprar una bici o asistir. Igualmente, si te roban una moto, el sindicato no te da nada, ni una renta diaria”, afirmó Toloza.

Pros y contras

El hecho de la regularización y sindicalización tiene, para ellos, puntos a favor y puntos que los perjudican.

En cuanto a las ventajas de ser un trabajador independiente sin este marco que se plantea desde la Cámara de Senadores, Ledesma explicó: “Las ventajas es que te manejas en tus horarios. Si un día no queres trabajar y el otro hacerlo doble, lo hago. Yo trabajo ocho horas y no trabajo de noche por la inseguridad”.

La sindicalización, en tanto, “no me serviría en mi caso particular porque yo me manejo solo”. Trabajando en PedidosYa, destacó a modo de ejemplo, “tenes obra social porque sos monotributista” pero “lo que sí es el tema del aguinaldo y todo eso, en eso sí tenes una desventaja. Las vacaciones las podes tomar las que vos quieras”.

En cuanto al descanso anual, los repartidores -en ambos casos- se pueden tomar las vacaciones que consideren necesarias. Pero, a diferencia de estar en blanco, “no son vacaciones pagas”. Esta “sería una desventaja” así como el hecho de tener que sacar de sus bolsillos los gastos extras como la rotura de algún elemento de trabajo, el robo o circunstancias similares.

“Estoy seguro que trabajando independiente, ganas mucho más que en un trabajo en blanco. Te lo va a decir cualquier repartidor. Conozco casos que trabajan en blanco 8 horas y ganan $80 mil por mes. Nosotros, en ese tiempo, sacamos el doble”, mencionó.

“Es mentira que no nos van a obligar a tener un sindicato. Te meten algo de prepo y no podes elegir estar o no estar, más allá de que uno después disfruta de los beneficios. Es una contra estar en blanco hoy. Estamos ganando mucho más y, si siguen adelante por la ley, nos bajan el sueldo”, reflexionó Toloza.

“Lo bueno sería tener un registro de nosotros, me parece que a eso nadie se opone, que estemos en regla con nuestras motos pero lo que está mal es el sindicato. Pactan sueldos miserables que no alcanzan y están (los sindicatos) detrás de nuestra caja sindical”, añadió.

Un ítem a resaltar es que, dentro de las sugerencias que podrían haber acercado si hubiesen sido consultados es la necesidad de regularizar cuestiones administrativas y capacitaciones. Esto incluye estrategias para que los repartidores puedan sacar más rápido el registro: “A veces hay que esperar dos meses y, en la necesidad, salen sin permiso”. También capacitaciones sobre el manejo y las reglas de tránsito pero aquí se hace una salvedad: “Hay repartidores malos como hay en todos los rubros. La Plata es un desastre en cuestiones de tránsito”.

En este sentido, agregó que en la Provincia de Buenos Aires hay alrededor de 25 mil cadetes y, en Argentina “como dijo Pablo Moyano”, hay 100 mil “y la caja sería gigantesca. Nos ven como un negocio más que para darnos beneficios”.

LEA TAMBIÉN Dos hermanos detenidos por varios asaltos a repartidores

En su caso, “elijo trabajar ocho horas y con eso estoy entre los 70 y 80 mil pesos semanales” pero han habido casos de “compañeros que sacaron 120 mil en una semana”.

Las aplicaciones de reparto “no te piden un mínimo” de horarios o envíos. “Uno organiza sus horarios, toma los que quiere y se organiza”, remarcó Toloza. Los cobros los realizan los clientes, las aplicaciones le cobran un porcentaje a los locales y, por otra parte, ellos se quedan con la tarifa del viaje -que varía según la distancia- y la propina.

Quienes trabajan de manera independiente, tienen precios estimados en base a las aplicaciones y también cobran por kilómetros. En los casos de los paquetes pesados, suele haber un costo extra para los independientes y “se puede pedir a Soportes la ayuda de algún compañero”, en el caso de las aplicaciones.

“Un envío a City Bell sale $900, en el Casco Urbano $400, a Tolosa $500, a Los Hornos entre $500 y $600, porque Los Hornos puede ser en 134 y 60 o 155 y 66”, explicó Leandro. Pero aclaró que en Pedidos Ya “si te cancelan un pedido, no te lo pagan y el local tampoco”.

La seguridad, un punto aparte

Si bien cada metodología de trabajo planteada tiene sus coincidencias y diferencias, hay un punto que se repite y que suena cada vez más fuerte: la inseguridad. Leandro, por ejemplo, no trabaja de noche por esta situación.

“Estamos regalados trabajando. Hay zonas liberadas”, describió rotundamente. “Necesitamos más patrulleros, más seguridad porque no se puede seguir así. Yo pierdo mucha plata no trabajando de noche pero prefiero perder dinero y no salir con miedo”, sumó.

La lucha sigue

No bajan los brazos y se muestran “unidos, fuertes y convocamos a todos los deliverys de la Provincia. Si esto se quiere hacer, vamos a copar La Plata con repartidores y van a sentir nuestro rugido”. “No pedimos ayuda ni nos consultaron nada. Si lo hubieran hecho, hubiéramos dado nuestra opinión”, cerró Toloza.