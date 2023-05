Lionel Messi podría ganar otro premio en medio de la polémica con el PSG

El capitán del seleccionado argentino Lionel Messi, competirá este lunes por el premio "Laureus" al mejor deportista del 2022, en medio de la polémica por la sanción que le impuso París Saint-Germain tras faltar a una práctica. La gala comenzará a las 12 de Argentina en el histórico Pavillon Vendome de París.



Messi, quien ganó este galardón en 2020 como el mejor deportista de 2019, no confirmó su asistencia al evento y hay poca expectativa en torno a su presencia. A su vez, comparte la nómina masculina con otras estrellas del deporte como su compañero Kylian Mbappé, Max Verstappen, Rafael Nadal, Stephen Curry y el atleta sueco Mondo Duplantis.



Las nominaciones se anunciaron a fines de febrero y en aquel entonces se produjo un lindo intercambio en redes sociales entre Messi y Nadal. "Es un honor volver a estar nominado como mejor deportista del año en los premios Laureus, pero este año... Vamos Leo Messi, te lo mereces tú", escribió el tenista español.



Luego, Messi devolvió el elogio del ex número 1: "Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias Rafael Nadal", publicó.



El seleccionado "albiceleste" también está entre los nominados al mejor equipo del 2022 junto a Real Madrid, el seleccionado femenino de Inglaterra, el seleccionado francés de rugnby, Golden State de la NBA y el equipo Red Bull de la Fórmula 1.



Los premios Laureus, considerados los Óscar del deporte, son galardones anuales que desde el inicio del milenio entrega a la Academia Laureus World Sports en el ámbito individual y colectivo.