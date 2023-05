Las ventas, ante el riesgo de los nuevos “paga Dios”

El arte de vender también incluye el de cobrar y esquivar las maniobras que parecen reproducirse en la era del comercio electrónico. De ese fenómeno a nivel global también se da cuenta en el comercio platense, donde abundan los consejos entre colegas para que lo que parece un pago con una tarjeta o billetera electrónica, lo sea.

“En América Latina, el comercio minorista perdió en 2022 el equivalente al 4 causa de fraude en los pagos, índice inferior solamente a Asia (4,3%). No obstante, el 25% de los comerciantes minoristas afirman no saber cuánto invierten en prevención, o ni siquiera miden esa inversión”. El informe de la consultora “Navigating New Frontiers, de Trend Micro”, muestra que el año pasado se bloquearon 94,2 billones de amenazas. “Existen medidas de protección, pero no siempre resultan suficientes”, se advierte en un estudio que circuló en las últimas horas.

Referentes del comercio local consultados por este diario coinciden en que de producirse en esos márgenes, las pérdidas obligarían a bajar la persiana de un negocio. No obstante, el problema está ahí, cerca del mostrador. Valentín Gilitchensky, integrante de los centros comerciales en la FELP (Federación Empresaria La Plata) sostuvo que las estafas se dan más en el comercio electrónico y en las ventas online. “Nos sucedió varias veces y hay que revocar las ventas. También hay que estar atentos a las transferencias con comprobantes truchos. Muchos apuran para que se envíe el producto, pero hasta que no se refleja en la cuenta bancaria no lo mandamos”, dijo el dirigente.

En relación a las compras físicas sostuvo que se trata de verificar la identidad de los clientes en el caso de que paguen con tarjetas de débito y de crédito para constatar que no sean robadas.

Gustavo Celestre señaló que “hay que tener cuidado con el tema de las estafas, hubo algunos casos, pero se advierte para que los comerciantes de Los Hornos estén atentos”. Martín Ranea, titular de la asociación comercial de calle 12, contó que “se trabaja de manera preventiva y hay algunos casos aislados de estafas, pero no significativa”.

Ojo con las tarjetas de crédito

En tanto, desde el centro de comercio de City Bell, Martín Bizet indicó que las estafas con tarjetas de crédito hace años que perjudican al sector. “Cada tanto llega una nota de alguna tarjeta pidiendo la captura del cupón de venta y el envío del cupón original porque hay reclamos de los titulares de las tarjetas. También hay inconvenientes con las billeteras virtuales, por eso hasta que no se acreditan los pagos no entregamos la mercadería”, dijo el comerciante.

También hay propietarios de calle 8 y las adyacencias que se quejaron por las estafas que sufrieron ya sea por tarjetas de crédito o débito adulteradas o por ventas a través de internet. “Varios comerciantes se quejaron por ese tema y hay que estar muy atentos con las tarjetas de débito y crédito y con todas las transacciones virtuales”, apuntó el comerciante Guillermo Salvioli.

Con todo, en el sector comercial insisten en los riesgos de ocuparse sólo en los aspectos directamente relacionados con la venta, con la política de precios y ofertas, la experiencia de compra o usuario y la eficiencia en los procesos de entrega de la mercadería.

Todo eso puede caer en saco roto si se pierde de vista el cobro. Ahí, entra a jugar la “seguridad digital”. Especialmente, en periodos de liquidaciones o ventanas de ofertas donde se acelera el interés por el consumo.

En ese sentido, se pondera el cuidado de los datos de los clientes, la protección de las tiendas virtuales contra los ataques electrónicos y la lucha contra los fraudes. Todo eso, puede contribuir o afectar el prestigio de la marca.