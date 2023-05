Suspenden operaciones a afiliados de IOMA por tiempo indeterminado

Los anestesiólogos de diferentes clínicas de la Ciudad iniciarán hoy una protesta por tiempo indeterminado que genera la suspensión de operaciones programadas por tiempo indeterminado para los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

El viernes pasado llegaron notas firmadas por anestesiólogos que trabajan en convenio con IOMA a directivos de diferentes clínicas de la Ciudad y a la Sociedad Platense de Anestesiología. En las mismas mencionan la medida de fuerza que aplicarán desde hoy y en varios casos por tiempo indeterminado.

Los profesionales remarcan que hay un serio atraso en los valores que paga la obra social bonaerense por honorarios para las operaciones y prácticas en las que intervienen los anestesiólogos en los casos en los que hay un afiliado del Instituto.

Aseguran en la Sociedad Platense de Anestesiología que con IOMA es el único frente de conflicto que tienen los profesionales del sector por el cobro de honorarios. Aseguraron que están un 100 por ciento por debajo de lo que pagan otros financiadores (obras sociales y prepagas).

También mencionaron que “es difícil retomar el diálogo con IOMA por las promesas y anuncios que no fueron cumplimentados. Además, hay una excesiva regulación en los honorarios y se trabaja bajo amenazas judiciales, ya que muchas veces se impusieron condiciones recurriendo a la Justicia para no renovar los honorarios”.

”En tiempos en los que la inflación no tiene freno, es difícil trabajar por honorarios que no están actualizados”, mencionó un profesional anestesiólogo. Este tema es de creciente preocupación entre los directivos de la Sociedad Platense de Anestesiología. “Ya no hay margen para convencer a los profesionales para que sigan trabajando por IOMA, por lo que paga el Instituto y las condiciones en las que se desarrolla la relación entre las partes”, indicaron.