VIDEO.- Dramáticos relatos en el barrio de La Plata donde murió un joven baleado por la policía tras atacar al padre

El caso del joven de 27 años abatido por la policía anoche en una vivienda de Hernández, en La Plata, durante una feroz pelea con su padre, a quien habría atacado con un cuchillo, generó una profunda conmoción entre los vecinos del barrio (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-6-1-4-56-5-un-joven-ataco-al-padre-y-murio-por-un-tiro-policial-policiales).

Una vecina conmocionada por lo sucedido en la vivienda de 518 entre 132 y 133, expresó lo que vio en el momento del terrible desenlace.

"La señora que vive acá arriba me pidió que llamara al 911. Del susto que tenía no llamaba ella misma. Llamé y vino la policía. La sacan a la señora, luego se sintió un portazo", contó la vecina.

"Se escuchó que dijeron 'alto' y los disparos", afirmó. "Se escucha que sacan a la señora, se escucha un portazo y golpe. Los policías ingresaron", reiteró.

Asimismo, se mostró sorprendida por lo ocurrido. "Conozco el barrio desde cuando no había nada. Eran excelentes personas, no puedo decir nada. Anteriormente pasó lo mismo. No sé si tenían problemas", dijo.

Según información oficial, al llegar efectivos policiales a la vivienda se encontraron con dos mujeres desesperadas y dos hombres, padre e hijo, enfrentándose cuerpo a cuerpo. En la pelea, el más joven, con cuchillo en mano, "casi le corta la yugular al padre", de 63 años, quien igualmente resultó herido.

En esas circunstancias, uno de los agentes le dio la voz de alto al agresor, que se le abalanzó con intenciones de lesionarlo. Fue por eso, según indicaron voceros del caso, que el oficial abrió fuego al ver su integridad física en peligro. Se habla de dos disparos, al menos uno de los cuales pegó de lleno en el joven de 27 años, que murió en el acto.

Fuentes oficiales indicaron que "el abatido tenía antecedentes de delitos contra las personas y también de delitos contra la propiedad, con una captura por Tentativa de Robo del Juzgado Correccional 5 de La Plata".