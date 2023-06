El milagro de Sofía: habló la joven que fue arrojada de un balcón en La Plata

La joven de 21 años que había caído al vacío desde un tercer piso, en un edificio ubicado frente a la Estación de Trenes, en 44 entre 1 y 2, se encuentra en proceso de recuperación y brindó detalles sobre lo ocurrido aquella noche.

"Hace dos meses y dos días que salió de terapia intensiva. De tener un pronóstico que no iba a pasar la noche a verla así", afirmó la madre de Sofía. El hecho ocurrió en horas de la noche del martes 28 de marzo, luego de que la joven mantuvo una discusión con su pareja. Luego de estar internada durante casi 20 días en terapia intensiva, la joven contó lo ocurrido aquella noche.

Sofía, despertó del coma y contó realmente lo que pasó en aquella jornada horrorosa. La víctima afirmó que fue su novio Facundo fue quien la tiró desde un balcón tras una discusión. La joven, dialogó con Telefe Noticias, y afirmó: "Hoy estoy paso a paso, cada vez mejor. Pasé a dejar lo que era todo este tema a no pensarlo directamente. Para estar hoy en día bien".

"Cada día una cosa distinta, tratando de no quedarme tirada en una cama. Al principio era eso, pero te juega en contra la cabeza, es molesto", indicó acerca de su recuperación, y agregó: "La recuperación de la cadera es de a poco, no puedo correr ni saltar. Puedo caminar, tambaleo, pero camino".

"De aquella noche, el momento de la caída. Ese día él empezó a tener una actitud que nunca antes había tenido conmigo. Esa noche, después de una discusión, empezó a pegarme. Después me apoyo en la ventana para fumar y tratar de tranquilizarme, pero me pega una piña, me deja inconsciente y me tira por la ventana", reveló.

Además, Sofía Tummo declaró que tiene algunos recuerdos de aquel momento y precisó que: "Quedo colgada de unos cables que estaban al lado de mi ventana, él se queda mirándome y esperó a que yo me soltara básicamente. Creo que eso es la peor parte de todo".

Al ser consultada por el momento donde se despertó del coma, mencionó que no recordaba mucho. "Preguntaba donde estaba él, si yo estoy en un hospital, ¿dónde está mi pareja?", entre lágrimas. También, agregó: "El recuerdo se me activó después y me dio un ataque de pánico".

"No entendía como una persona que pasé a querer tanto me había podido hacer eso. Porque si yo estoy siendo buena, me agarra y me tira por la ventana", contó. Sobre el momento en el que pudo explicárselo a su mamá, recordó: "Le conté que había sido él el que me había tirado a mi mamá. Mientras yo estaba en el hospital él estaba de fiesta, haciendo vivos o festejando su cumpleaños, como si no hubiera pasado nada".

"Me genera que al estar en prisión no se lo va a hacer a nadie más", sentenció.