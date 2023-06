¿Ya te anotaste en la Eurocopa del sexo?

¡Supongo que ya se habrán anotado, ¿no?!

¿Dónde, Chela? ¿Algún subsidio nuevo del PAMI?

¡Que PAMI ni PAMI! Hablo del Mundial de Suecia.

¿Mundial de qué? ¿Fútbol?

No. Algo tiene que ver con “pelotas”, pero no precisamente con el “balompié”.

No te hagas la misteriosa, Chela. Largá el rollo de una buena vez.

¿Ustedes viven en un termo, o qué? ¿No se enteraron de la “Primera Eurocopa del Sexo”, que promete “hacer felices a todos los involucrados”?

Es una joda, ¿no?

¿Tengo cara de chiste yo? ¿No sabías que el sexo es considerado un deporte en Suecia?

Y nosotras tan fuera de entrenamiento …

Hasta hay una “Federación Sueca de Sexo”. O sea, es un deporte federado. El objetivo, dicen, es “brindar placer al oponente”, en partidos individuales de 6 horas por día que duran entre 45 y 60 minutos.

¿Cómo “individuales” ¿No es de a dos?

Sí, en pareja, pero se califica a los competidores separadamente.

¿Y se puede saber qué evalúan los jueces? ¿Qué tienen en cuenta?

Acá lo tengo: resistencia, masajes corporales, exploración de zonas eróticas, ejecución de poses, sexo oral, penetración, antesala, apariencia física, seducción, creatividad en los cambios de posición, transiciones de poses, desempeño artístico, número de orgasmos en un tiempo determinado, capacidad de elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante la competencia.

¿Qué será “antesala”? ¿La previa? ¿El pre-calentamiento? ¿La franela? ¿El zaguán?

Ponéle.

Hay que hacer un curso acelerado de Kamasutra antes. Digo, por las posturas.

Con mi lumbalgia crónica, no creo que esté en condiciones. Además, me descadero.

Por las habilidades que se evalúan, da la sensación que es sólo para contorsionistas, atletas, o deportistas de alto rendimiento. A un veterano le da un bobazo y caput.

No sólo eso, chicas. Además tenés que hacer la chanchada en público, minuciosamente observados por un panel de expertos. ¡Ni loca!

Sin ánimo de pincharte el globo, Chela, creo que eso es un bolazo, una “fake news”.

¿Cómo sabés?

Lo desmintieron los propios suecos. Más que torneo, es un “reality porno” que está organizando un stripper famoso.

¡Nada más deprimente que un show de strippers! ¿Se acuerdan del que contrataron ustedes para mi cumple de 60?

¿No te gustó, Mabel? ¿En serio lo decís? Sin embargo, esa noche estabas encantada. Me acuerdo como si fuera hoy. Se te iban los ojos … y las manos

¡Ya prescribió!

Parece más divertido que “Los 8 escalones” o el nuevo de Barassi, “Ahora caigo”.

Bien literal el título, Perdés y se te abre el sopi. Caés al vacío. Horrible.

Hablando de la tele, ¡qué bodrio el nuevo “Polémica en el Bar”! Empezando por la escenografía modernosa, y siguiendo por personajes como Alfa. Sofovich padre debe estar revolcándose en su tumba.

El pasaporte a la caja boba es haber pasado por la Casa de Gran Hermano, tengas o no talento. Fama express.

Sí, de la que dura un flato en un canasto. Como los tubos de los strippers. ¡Chin, chin!