Santa “A” buscará estirar la racha

Santa Bárbara “A” buscará ratificar su levantada cuando hoy a las 16 visite a SIC “A”, en el marco de la undécima fecha del Metropolitano femenino de hockey femenino de Primera División.

El conjunto tricolor, que suma 19 puntos, llega a este compromiso con dos victorias consecutivas tras vencer a San Lorenzo “A” (4-0) y Belgrano “A” (4-2).

Hoy, además, habrá un duelo platense, ya que por la Primera D1 juegan desde las 10:30, Estudiantes “A” y Santa Bárbara “C”, en el Country Club. El equipo albirrojo llega a este encuentro con un triunfo (L. St. Catherine ‘s: 1-0) y un empate (V. Belgrano “B”: 2-2); mientras que las chicas de Gonnet sufrieron dos caídas seguidas (V. Quilmes “B”: 0-3 y L. Los Matreros: 0-1).

A continuacióin, el resto de los partidos de los equipos platenses: Primera B: Santa Bárbara “B” (12) vs SAG Los Polvorines (12). Primera C1: Camioneros “A” (16) vs San Luis “A” (25, segundo). Primera C2: San Lorenzo “B” (8) vs Universitario “A” (17).

Primera D2: Universitario “C” (14) vs SIC “B” (16). Primera D3: Universitario “B” (19) vs Porteño (11). Primera D4: Santa Bárbara “D” (8) vs B.A,C.R.C “B” (19). Primera E1: Santa Bárbara “F” (14) vs Atlético y Progreso de Brandsen (5).

Primera E2: Banco Hipotecario “B” (8) vs Universitario “D” (1), BEDAK (18) vs Estudiantes “B” (21) y SITAS “B” (12) vs Gimnasia “A” (21). Primera E3: San Luis “B” (20) vs San Fernando “D” (1) y Banco Nación “B” (9) vs Everton (12). Primera E4: Campana BC (14) vs Santa Bárbara “E” (3). Primera F2: Gimnasia “B” (15) vs Regatas Bella Vista “C” (11) y Asociación Coronel Brandsen (6) vs CASI “D” (20). Primera F3: Albatros (4) vs Champagnat “C” (20).