ADIP busca prolongar su andar ganador

Esta tarde a partir de las 15:30 se desarrollará en forma íntegra la novena fecha del Torneo Apertura “Profesor Luis Martín, Campeón del Mundo”, en donde ADIP, el cómodo puntero, recibirá en 10 y 485 a Peñarol, con el objetivo de prolongar su buen momento en la temporada.

El vigente bicampeón (20 puntos) sabe que una victoria lo consolidará aún más al frente de las posiciones y le quedará el camino despejado para alcanzar el “tri”. En otro de los partidos destacados de la jornada, Everton, escolta con 15 puntos, visitará en Angel Etcheverry (52 y 229) a Unidos de Olmos; mientras que los terceros (ambos con 14), Polideportivo Gonnet y Fomento, serán visitantes de Porteño y Alumni (el clásico de Los Hornos), respectivamente.

La fecha: La Plata FC. vs. San Lorenzo (25 y 514); Nueva Alianza vs. Curuzú Cuatiá (38 y 155); CRIBA vs. Las Malvinas (2 y 611); Asociación Iris vs. Brandsen (517 y 143) y CF. Ringuelet vs. Estrella (66 y 174).

Primeros puestos: ADIP, 20; Everton, 15; Polideportivo Gonnet y Fomento, 14; San Lorenzo (VC) y CRIBA, 13.

CRISFA Y EXPRESO ROJO, POR LA PUNTA

Por la séptima fecha del Apertura de Primera B, CRISFA y Expreso Rojo, que tiene un partido sin concluir, podrán saltar a la punta si esta tarde ganan sus respectivos partidos, ya que el líder, Talleres, tendrá fecha libre. El “Verde” será local (14 y 71) de Comunidad Rural; mientras que el “Rojo” de Abasto espera en 207 y 525 a Villa Lenci. Los demás partidos serán: Argentino (J) vs. Tricolores (18 y 460); Montoro vs. For Ever (en Magdalena); San Martín (LH) vs. Romerense (58 y 145) y 5 de Mayo vs. CC. Tolosano (Uruguay y Quintana, Ensenada). Primeros puestos: Talleres, 11; CRISFA y Expreso Rojo, 10.

Y por la Primera C (fecha 6) jugarán Everton-A. Popular; Catella-Club 152 Oeste; Gonnet-U. del Dique; NV. Argüello-San Juan (B); Defensores (CB)-Los Dragones; 9 de Julio-Universitario; Abastense-CRISFA y San Carlos 156-Banco Provincia.