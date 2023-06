Hizo una plancha abdominal durante más de 9 horas

Un atleta checo puso a prueba su resistencia cuando mantuvo la posición de tabla abdominal durante 9 horas, 38 minutos y 47 segundos. Josef Šálek, también conocido como Joska, rompió el récord mundial Guinness establecido en 2022 por el australiano Daniel Scali, quien sostuvo su tabla durante 9 horas, 30 minutos y 1 segundo. Joska, terapeuta, docente y entrenadora de desarrollo personal, asumió el desafío en el festival AVATAR en el Park Hotel en Pilsen. El atleta dijo que el récord mundial llegó sólo cinco años después de que cambiara su vida para mejor. “Hace cinco años, tenía 15 kilos de sobrepeso, me gustó el alcohol y los cigarrillos”, dijo un Guinness World Records. “Pero cierto momento que me cambió la vida me llevó a esta transformación, así que lo que quiero darle al mundo es que sin importar tu edad, podés alcanzar importantes logros en la vida”.