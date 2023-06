Alarma: banco local estima un dólar financiero a $928 para fin de año si cae el roll over privado

Mientras que el Gobierno espera una desaceleración de la inflación en el dato de mayo que se conocerá esta semana, lo cierto es que la dinámica aún luce explosiva. Para algunos jugadores relevantes del mercado, gran parte del fogonazo de precios tiene que ver con la emisión monetaria que hace el Gobierno.

"El exceso de pesos no ha podido ser controlado, más bien todo lo contrario: la base monetaria y el total de pasivos del BCRA han seguido subiendo a un ritmo creciente, amenazando constantemente la estabilidad de precios", apunta el último informe del banco CMF. Además, el roll over de la deuda en pesos en manos privadas (que viene en caída) le pone más presión a los dólares alternativos.

El documento, escrito por Gustavo Cañonero, dice que es particularmente preocupante que el ritmo de inflación se haya acelerado respecto al crecimiento de la base monetaria en los últimos meses, sugiriendo una caída adicional de la demanda de dinero desde niveles históricamente bajos.

"La falta de confianza en la capacidad de controlar la inflación hace que todo pasivo monetario se anticipe monetizable e inflacionario. En consecuencia, los pasivos totales del BCRA permiten explicar parcialmente el comportamiento del tipo de cambio paralelo (CCL)", señala.

Cañonero incluso sintetiza el problema actual desde una perspectiva histórica. Dice que teniendo en cuenta como han crecido los pasivos remunerados en relación a la base monetaria impresa por el BCRA, mientras el nivel de reservas internacionales se iba contrayendo, hoy la masa de pasivos en pesos del sector público neto representa 21,4% del PIB contra 9% hacia fin de la última administración kirchnerista y 12% hacia el final de la administración macrista.

"Esa diferencia en el nivel de pasivos ciertamente ayuda a explicar por qué la inflación pasó de 27% a más del 100% durante esos 8 años", afirma el ex vicepresidente del BCRA y jefe del Deutsche en Nueva York.

CMF señala que el fuerte deterioro de la situación fiscal sólo agrava la dinámica financiera y el riesgo de una escalada monetaria e inflacionaria. Según sus últimas proyecciones, el déficit primario en lo que resta del año sumaría casi otros $5 billones de deuda pública, prácticamente equivalente a la tenencia privada de esa deuda en la actualidad.

El calendario financiero que sigue enfrentando el Estado, con la gran mayoría de los vencimientos cayendo antes de las elecciones de octubre, son complejos. La dificultad de extender la madurez de los pasivos del sector público más allá de las elecciones de octubre es un elemento esencial al caracterizar los riesgos de los próximos meses.

Según el calendario actual, se esperan vencimientos de la deuda del Tesoro en pesos en manos exclusivamente privadas de casi un millón de millones por cuatrimestre, o 25% de la base monetaria. "El Gobierno puede optar por continuar monetizando gran parte de estos vencimientos, pero a riesgo de desmejorar aún más la dinámica inflacionaria en curso. En este contexto, los canjes de deuda no resuelven mucho: son simplemente un mecanismo para facilitar la monetización de los saldos no deseados por el mercado", afirma la entidad privada.

Tratando de relacionar el riesgo de desfinanciamiento con el impacto financiero, una simulación del valor teórico del dólar paralelo (CCL) en caso que el sector privado no refinancie plenamente sus tenencias actuales, muestra que el dólar podría llegar a un rango de entre $879 (si fuera que monetizar el 10%) y $928 (si hubiera que emitir 30%) para finales de año, según CMF.

"La relativamente pequeña diferencia entre los distintos escenarios de renovación revela la importancia del déficit en ese desequilibrio, que exige un financiamiento fresco cuantioso y le pone un piso a la inflación promedio de 9% mensual", repite Cañonero.

La entidad privada local dice que el impacto de la sequía en las cuentas externas del año corriente, que calcula en pérdidas anuales ya en el orden de US$ 30.000 millones, hace que la escasez de dólares en el año en curso pueda exceder fácilmente los US$ 20.000 millones o US$ 12.000 millones remanentes hasta diciembre.

"Esto es así aún computando una baja importante en el precio y volumen de la energía importada y una considerable contención en las importaciones. Aunque el Gobierno insista en evitar una devaluación racionando las reservas con controles sobre las importaciones y pagos de deuda, el impacto inflacionario es inevitable. Sin dólares en el BCRA, los tipos de cambios no oficiales constituyen los mejores proxies de los meses futuros", advierte Cañonero.

Nota publicada en eleconomista.com.ar