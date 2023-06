Arden los pitos: "Alguna cabeza más va a rodar", advirtió un ex árbitro tras la expulsión de Diego Abal por el escándalo en el Bosque

El ex árbitro argentino Pablo Lunati, utilizó las redes sociales para expresarse tras la noticia que se conoció este jueves donde se hizo efectiva la expulsión de Diego Abal, el actor principal del escándalo en cancha de Gimnasia en el encuentro ante Sarmiento, donde anuló un gol a instancias de VAR por cobrar offside en un córner (algo que realmente no existe en el reglamento).

Cerca del mediodía, se confirmó que Abal había sido echado por Federico Beligoy, quien actualmente ocupa el cargo de director nacional de arbitraje en AFA.

Justamente este último punto es el que quiso expresar Lunati en su twitter, lanzando una dura advertencia: "Ni la edad ni nada que se le parezca tiene que ver con la expulsión de @afa de Diego Abal, tampoco es verdad como informa el periodismo que a Abal lo echó Beligoy, no tiene ese poder. A Diego lo raja @tapiachiqui o @TovigginoPablo".

A su vez, siguiendo con el tema, aseguró que "rodarán mas cabezas" tras esta decisión: "Para desgracia de Beligoy / Abal / y alguna cabeza más que va a rodar, hay gente de FIFA acá en el Mundial sub 20. Es más, el fin de pasado fueron a ver a Ramírez en la cancha de boca, aparte de Busacca hay gente de importante del máximo organismo del fútbol".

Lunati no se quedó atrás y desde su óptica y los momentos que vivió en el arbitraje argentino, dio por sentado que conoce de donde viene esta historia de los árbitros mencionados anteriormente: "En un partido x Diego Abal, fue el VAR de Espinoza, el maleducado de Fernandito empezó a putear a los Jugadores y empezó a hacer de las suyas y Diego le dice; `Fernando !!! él protocolo, esto está siendo grabado, ojo el lenguaje que estás usando´. a lo cual Espinoza responde desconectándose el cable con la señal de Ezeiza y Diego Abal lo denuncia ante el tribunal de disciplina. Pero lo peor fue que Beligoy después de hablar con Abal, terminó bancando a Espinoza. Ahí se rompe toda relación entre ambos".

Detalles de la reunión arbitral

Según detalla Lunati en su cuenta personal, la reunión en Ezeiza entre los árbitros "fue picante": "Chiqui (por Tapia) o Pablo (por Toviggino), deciden rajarlo a Diego (por Abal) por semejante escándalo y sacarlo de Internacional a Espinoza (Fernando). A mi me dicen por ahí y la experiencia dicta lo mismo". A su vez, sumó: "Si te sacan la chapa de internacional a mitad de año, a fin de año no te salvas y para mi, Espinoza está afuera. Pero la verdad a mi me dicen que Beligoy también está afuera. Se habla de Pezzotta (Sergio). A mi me dicen qué hay un conejo en el Sombrero y un pato en la Piscina".

"Claudito sabe..."

En el último tweet del hilo que formó Lunati (uno tras otro hablando del tema), se refirió al momento actual del arbitraje argentino y le dejó un mensaje al "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA: "Gracias a Dios !!!!! No tengo dudas, habrá cambio en el arbitraje Argentino. Debo reconocerlo. Hoy Claudito (por Tapia) sabe que de lo único que se habla es del desastre del arbitraje argentino, lo demás está en línea. Él lo sabe. Sabe que Espinoza lo expone. Ya no sirve. Beligoy tampoco".