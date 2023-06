"Negociemos": la historia viral de dos hermanas durante un asalto en La Plata

Una increíble historia de dos chicas que se enfrentaron con la inseguridad en La Plata. Las atacó un motochorro y, para evitar que el robo le dijeron "negociemos".

El hecho fue relatado en un hilo de twitter publicado el mes pasado pero cobró relevancia en las últimas horas.

Una de las protagonistas de la historia (identificada como Cata) contó que se dirigía junto a su hermana al departamento de una amiga, en el centro de La Plata platense, para buscar unos aros.

Detalló que llevaban sus celulares, 6 mil pesos y "una bolsa con queso de máquina y aderezos" y mientras esperaban en la puerta del edificio oyeron el sonido de una moto de gran porte, que se acercó hasta donde estaban, en un principio, pretendiendo esperar a alguien.

Luego vino el momento en el que el supuesto motochorro las amenaza. "No sé si en ese momento tuve parálisis o mi espíritu de pueblerina se apoderó de mí, pero no entendía nada de lo que estaba pasando. Totalmente petrificada, miro a mi hermana, guardo mi teléfono, lo miro y le digo que no le iba a dar nada".

La hermana de la joven tuvo una reacción inesperada: “Negociemos", le propuso al delincuente.

Durante la negociación, le explicaron a su atacante que eran estudiantes y que no tenían "nada para darle", pero él respondió pidiéndoles dinero. "Mi hermana empieza a buscar dentro de su riñonera y saca, muy descaradamente, ¡cien pesos! Que él obviamente agarró. Pero quería más y más", relató Cata y agregó: "A esta altura ya estábamos los tres gritando como locos, pero igualmente nadie paraba a ayudarnos"..

"Miró para los costados, volvió a arrancar la moto y se fue con su moto y los 100 pesitos", dijo.