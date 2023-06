Sofía Jujuy destrozada: las imágenes de la infidelidad de Bautista Bello

Sofía Jujuy atraviesa un momento doloroso a nivel personal. Mientras estaba en Barcelona trabajando, su pareja la engañó en medio de una fiesta en Río de Janeiro y las imágenes se hicieron virales.

Bautista Bello, pareja de Sofía Giménez, estuvo en una fiesta en el país vecino junto a amigos. Sin embargo, allí se mostró besando a otra mujer mientras su novia estaba de viaje e incomunicada.

Ambos estaban recién reconciliados, luego de un tiempo separados. En redes sociales, en el perfil de Gossipeame, las imágenes trascendieron y llegaron hasta la modelo, que se enteró a través del mundo virtual.

“Estaba trabajando loco, quería tener mis vacaciones pero bueno, todo pasa. Tengo mi celular explotado, mi Whatsapp me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que me mandaron amor, a mi familia y a mis amigos”, comentó en Instagram la famosa.

“La verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionada y en shock. No puedo decir demasiado tampoco. Tenía planes, cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, describió. En tanto, adelantó que se quedará en Europa “visitando amigos”.

Las imágenes que trascendieron hablan por sí solas. La cuenta Gossipeame compartió las imágenes de Bautista Bello tomando de los hombros a una joven y besándose apasionadamente.

“A los besos en Río de Janeiro con una chica que no sería Jujuy”, escribió en la primera historia. Luego, para despejar dudas, compartió otra fotografía donde se lo ve a él solo, en la misma fiesta, y de frente.

“Me pasan estas fotos de Bauti Bello, novio de Sofi Giménez, tomando con amigos y digo ‘Mirá vos!’ voy a ver si efectivamente es él y si, está en Río, para ustedes que siempre quieren pruebas de todo y cuestionarlas”, cerró.