VIDEO. Sofía Jujuy Jiménez rompió en llanto al ver fotos de su novio a los besos con otra mujer

Ahora, Sofía Jujuy Jiménez está en Barcelona cumpliendo compromisos laborales. Pero la conductora recibió la peor noticia al enterarse de que su pareja, Bautista Bello, la engañó con otra mujer en Río de Janeiro. Asimismo, vale destacar que ya habían tenido un impasse, pero se habían reconciliado y por estos días mantenían un vínculo a la distancia.

El escándalo comenzó cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes del polista a los besos con una mujer en un boliche. Jujuy se sorprendió al enterarse de esta traición, ya que estaba todo bien con su novio. Así, compartió con sus seguidores en las redes, varias historias en las que habló del engaño de Bautista.

Con dolor, Sofía expresó su tremenda tristeza “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”. Y confesó: “Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”, señaló muy dolida por la infidelidad. “Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, agregó Jiménez.

También se refirió a cómo seguirán sus días luego de esta ruptura que le rompió el corazón: “Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos”. Luego, explicó que este viaje estaba relacionado a un trabajo pero no pudo dar muchos detalles: “Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante”.

Por último y con absoluta indignación, Sofía aseguró: “Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el whatsapp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”.