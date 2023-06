Cerca de cumplir 33 años, Nicolás Colazo es uno de los experimentados del plantel tripero. Lejos del liderazgo de Leo Morales o de la importancia dentro de la cancha de Cristian Tarragona (otro de los líderes indiscutidos) junto a Franco Soldano son los que aportan palabras escuchadas entre los jugadores más jóvenes, con una valoración dentro del grupo que va más allá de titularidades o suplencias.

Con lesiones de por medio -una de recuperación prolongada apenas comenzado el torneo- ha sido para Chirola Romero un soldado siempre dispuesto para actuar tanto en el mediocampo como en el lateral, ese viejo puesto en el que jugó en buen nivel en el estadio Alfredo Terrera. Colazo dejó conceptos que vale la pena repasar, desde aquel ya lejano enero con dudas y temores hasta este final de semestre, cerca del objetivo parcial de no tener problemas en la Tabla Anual.

-¿Terminó siendo un partido raro, porque cuando menos pasó en el juego hubo más situaciones de gol en el final?

- La verdad que sí. Creo que arrancamos muy bien, tuvimos buen juego. En el primer tiempo creamos muchas situaciones de gol que no pudimos concretar, pero un punto de visitante sirve. De a poquito tenemos que ir haciéndonos fuertes fuera de casa. A lo último tuvimos alguna buena llegada y Tommy también tapó dos pelotas bárbaras, así que creo que es un punto que suma y nos sirve para darnos confianza, es importante para nosotros.

- ¿Lo más alentador para ustedes es que cambiaron la imagen que habían dejado en las últimas dos salidas por la Liga, a Mendoza y Santa Fe?

- Sabíamos que estábamos en deuda en los últimos dos partidos como visitante en los que no habíamos estado a la altura. También nos propusimos cambiar la imagen de visitante y creo que se vio en la cancha.

- ¿Cómo fue volver al lateral después de varias fechas?

- Había estado un par de partidos en el banco, después había entrado con Goiás en Brasil. Ahora después de la lesión pensé que me iba a costar un poquito más pero trato de cuidarme y estar físicamente bien. Era un partido en el que tenía que estar porque no estaban Mellu y Rodri Gallo. Quería darle lo mejor al equipo y si bien me falta creo que estuve a la altura.

- ¿Se siente a esta altura de la competencia la exigencia, teniendo en cuenta que se viene otra seguidilla de partidos?

- Yo que soy un poquito más grande que la mayoría de los chicos la siento. Los chicos tienen una juventud, una energía, unas ganas que a los más grandes nos contagian. Nosotros tratamos de darles esa experiencia y tranquilidad; ellos la energía que necesitamos. Se viene una seguidilla importante con muchos viajes, mucho cansancio. Tenemos que estar preparados y dar una buena imagen en lo que nos queda de ambos campeonatos.

- ¿En enero el panorama pintaba mucho más duro de lo que ha sido?

- La verdad que si. Por como se dio la situación del club no habíamos tenido un buen arranque, pero confiábamos en los chicos, que tienen mucha calidad. A medida que fueron pasando los partidos, con más experiencia, se va notando una mejoría y el equipo va se menor a mayor.

- ¿Rompieron con esa idea de que “con los pibes no se puede” y que a los chicos de 23, 24 años que jugaron poco se les pasó el tren de primera?

- La verdad que sí. Nos está yendo bien, nos podría ir mejor. También nos podría ir peor. Creo que vamos por buen camino, en un proceso muy lindo, tratando de acompañar a los chicos y ellos nos ayudan.

